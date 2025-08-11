Pożar domu w Zalewie. Nie żyje mężczyzna, strażacy uratowali psa

Tragedia w Zalewie. Pożar domu pochłonął życie mężczyzny. Strażacy w akcji!

W niedzielę (10 sierpnia) o godz. 13:47 przyszło zgłoszenie o pożarze domu dwurodzinnego w Zalewie (woj. warmińsko-mazurskie). Jak informują strażacy z OSP Zalewo, po przybyciu na miejsce „pożar obejmował jedną część budynku mieszkalnego, a całe wnętrze było zadymione”.

Podczas przeszukiwania pomieszczeń strażacy znaleźli ciało mężczyzny. - Ze względu na stan poszkodowanego odstąpiono od czynności medycznych – poinformowali strażacy z OSP Zalewo.

Z zadymionego domu strażacy wynieśli również psa, któremu ratownicy udzielili pomocy. - Zwierzę otrzymało tlen oraz dalszą pomoc, po czym zostało przekazane pod opiekę specjalistów. Czynności na miejscu zdarzenia przejął prokurator – przekazali strażacy.

W związku z tragedią, strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Regularne sprawdzanie instalacji elektrycznej, dymu i czadu, a także unikanie przeciążania sieci elektrycznej może uchronić przed podobnymi tragediami.

Źródło: OSP Zalewo

Sonda Wiesz co robić w przypadku pożaru? Tak Nie