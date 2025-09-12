Pożar w Olsztynie. Akcja 40 strażaków w magazynie przy ul. Metalowej. Baterie zagrożeniem

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-09-12 12:15

Pożar magazynu przy ul. Metalowej w Olsztynie. W akcji brało udział 40 strażaków. W obiekcie było m.in. dużo baterii litowo-jonowych. Na szczęście nikt nie ucierpiał w zdarzeniu, do którego doszło w piątek (12 września) w nocy.

Pożar magazynu przy ul. Metalowej w Olsztynie. Nocna akcja strażaków. Baterie zagrożeniem

O pożarze magazynu przy ul. Metalowej w Olsztynie powiadomił strażaków ochroniarz. Gdy przyjechali strażacy, ogień wydostawał się już przez okna. - Okazało się, że w środku znajduje się bardzo duża ilość baterii litowo-jonowych, takiego typu jak do hulajnóg elektrycznych – powiedział w rozmowie z PAP st. kpt. Jakub Wiecierzycki, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.

Wiecierzyczki zaznaczył, że pożar takich baterii może stanowić zagrożenie dla środowiska i dla uczestniczących w działaniach strażaków. Byli oni więc wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych i butle z powietrzem. Według rzecznika olsztyńskich strażaków zdarzenie było niebezpieczne również dlatego, że w przypadku części baterii po ich ugaszeniu dochodziło do ich wtórnego zapalenia.

Strażacy opróżnili też budynek z materiałów niebezpiecznych. Na zewnątrz wynieśli około 20 palet, na których były poukładane baterie i produkty z nimi związane. Niektóre baterie były spalone, inne częściowo nadpalone i takie, których ogień nie objął.

Nie było potrzeby ewakuacji ludzi. W trwającej do rana akcji gaśniczej uczestniczyło 13 zastępów straży pożarnej, czyli 40 strażaków. Budynek uległ lekkiemu uszkodzeniu i okopceniu.

Dramat na drodze. 32-latek nie żyje, kierowca nic nie widział!
POŻAR
MAGAZYN
STRAŻ POŻARNA
BATERIE
OLSZTYN