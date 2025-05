Przemyt migrantów udaremniony! Musieli zapłacić tysiące dolarów. Straż Graniczna w akcji

12-letni Krzyś zginął na pasach. "To pani syn mnie zabił”! Roman J. nie pójdzie siedzieć

Szokujący przemyt na Mazurach! Straż Graniczna zatrzymała 11 imigrantów i bezpaństwowca

Rzeczniczka warmińsko-mazurskiej SG mjr Mirosława Aleksandrowicz poinformowała, że w środę (14 maja) decyzją sądu kierowca busa został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Wcześniej ełcka prokuratura przedstawiła mu zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Podejrzany to 61-latek posługujący się dokumentem bezpaństwowca wydanym przez władze Łotwy.

Według SG w busie na polskich numerach rejestracyjnych przewoził on z Litwy do Polski pięciu obywateli Somalii, czterech Etiopii, obywatela Sudanu i Algierczyka. Docelowym krajem miały być Niemcy. W poniedziałek (12 maja) pojazd do kontroli zatrzymali w powiecie ełckim funkcjonariusze SG.

Kiedy kierowca pojazdu zwolnił, cudzoziemcy otworzyli drzwi i uciekli. Na miejsce zdarzenia przybyły kolejne patrole Straży Granicznej i policji. Do akcji w czasie wolnym od służby ruszył też funkcjonariusz z placówki SG w Gołdapi. To on ujął w pobliskich zaroślach 11 Afrykańczyków.

- przekazała rzecznika WMOSG.

Imigranci z powrotem na Litwie. Chcieli dotrzeć do Niemiec

Dodała, że cudzoziemcy nie mieli dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Tłumaczyli, że każdy z nich musiał zapłacić za przerzut z Białorusi do Niemiec około 4 tysiące dolarów.

SG poinformowała, że migranci w ramach readmisji zostali przekazani na Litwę. Za zorganizowanie cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom grozi kara więzienia od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

