Rekord świata w Olsztynie! Minęło 65 lat od historycznego wyczynu Józefa Szmidta

Mija właśnie 65 lat od epokowego wyczynu światowej lekkoatletyki. 5 sierpnia 1960 r. podczas mistrzostw Polski, rozgrywanych na Stadionie Leśnym w Olsztynie, Józef Szmidt uzyskał w trójskoku wynik 17,03 m. Lekkoatleta pobił rekord świata i jako pierwszy człowiek przekroczył granicę 17 metrów.

Józef Szmidt urodził się w 1935 r. w Miechowicach, które dziś są dzielnicą Bytomia. Mistrzostwa Polski w Olsztynie były dla niego ostatnim sprawdzianem przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rzymie. W stolicy Włoch Szmidt był najlepszy, skacząc 16,81 m. Do złotego medalu „dorzucił” rekord olimpijski. Byłby to też rekord świata, gdyby nie wyczyn z 5 sierpnia 1960 r. na Stadionie Leśnym w Olsztynie.

Szmidt już w pierwszej próbie poprawił rekord świata, należący do Olega Fiedosiejewa ze Związku Radzieckiego. Poprawił ten wynik aż o 33 cm.

Jestem w dużej formie i stale kręciłem się koło rekordu świata. Spodziewałem się, że na którychś zawodach powinien wyjść mi skok i będą nowym rekordzistą. Stało się to w Olsztynie. W pierwszym skoku postawiłem wszystko na jedną kartę. No i wyszło....

- mówił Józef Szmidt tuż po swoim rekordowym skoku.

Rekord świata, a obok gorące parówki

Kilka godzin przed rekordowym skokiem zalane wodą bieżnie i skocznie nie nadawały się do startu. Organizatorzy od samego rana musieli użyć kilkunastu wiader benzyny, aby „za miękki”, jak to ocenił rozbieg Szmidt po zawodach, w ogóle nadawał się do rywalizacji.

Życie wokół Stadionu Leśnego w Olsztynie tętniło nie tylko ze sprawą ogromnych, sportowych emocji. Obok stadionu kwitł handel i kioski z gastronomią, gdzie można było zjeść gorące parówki lub kupić książkę.

Od euforii do zapomnienia. Historia Stadionu Leśnego w Olsztynie

Dziś Stadion Leśny, otwarty w 1920 r., w niczym nie przypomina miejsca, gdzie kiedyś rywalizowali najlepsi polscy lekkoatleci. Od kilkunastu lat wracają pomysły odbudowy obiektu, ale szanse na to są niewielkie. Obecnie zamiast wielkiego sportu, są tutaj śmieci i zapomnienie.

Rekord świata, który pobił w Olsztynie Józef Szmidt, przetrwał ponad 8 lat. Poprawiono go dopiero podczas IO w Meksyku w 1968 r. Autor rekordowego skoku z Olsztyna, Józef Szmidt, w 2010 r. został honorowym obywatelem Olsztyna. Był dwukrotnym mistrzem olimpijskim (Rzym 1960 i Tokio 1964), dwukrotnym mistrzem Europy i wielokrotnym mistrzem Polski. Zmarł 29 lipca 2024 w. we wsi Zagozd w woj. zachodniopomorskim. Spoczął na cmentarzu w Drawsku Pomorskim.