Schrony w Olsztynie. Czy mieszkańcy będą bezpieczni? Sprawdź, gdzie szukać miejsca

2025-09-17 9:12

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o bezpieczeństwie Polaków na wypadek wybuchu wojny. W razie zagrożenia jednym z bezpieczniejszych miejsc wydaje się schron. Pytanie – gdzie one się znajdują i ile ich jest? Straż pożarna przygotowała specjalną aplikację, w której można wyszukać, gdzie mieści się najbliższe schronienie. Gdzie są schrony w Olsztynie? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Shutterstock
Gdzie się schronić na wypadek zagrożenia? Specjalna aplikacja

Atak Rosji na Ukrainę z 2022 r. oraz kryzys na granicy polsko-białoruskiej podniósł dyskusję o bezpieczeństwie Polaków. Przygotowanie i wyposażenie wojska to jedno, liczy się też możliwość ochrony zwykłych obywateli, np. w schronach.

Polacy coraz częściej zastanawiają się, gdzie mogą się schronić w razie wojny. W tym celu Biuro Bezpieczeństwa Informacji - Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej stworzyło aplikację „Schrony”. System przedstawia pierwszy etap inwentaryzacji miejsc doraźnego schronienia, w tym budowli ochronnych, pełniących rolę osłony przed m.in. ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła inwentaryzację obiektów na terenie całego kraju w ramach tzw. rozpoznania operacyjnego prowadzonego własnymi siłami. Celem było rozpoznawanie zagrożeń, w tym w szczególności identyfikacja obiektów osłonowych (miejsc doraźnego schronienia - „MDS”) możliwych do wykorzystania w ramach ochrony ludności podczas krótkotrwałych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Inwentaryzowano również budowle ochronne oraz schrony cywilne wyartykułowane w Konwencji Genewskiej.

W aplikacji obiekty zostały podzielone na trzy kategorie: 

  • MDS - „miejsca doraźnego schronienia (MDS)”, które pełnią rolę osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywającymi się elementami konstrukcji obiektów budowlanych i połamanymi drzewami;
  • (U) ukrycie - jest budowlą ochronną niehermetyczną, wyposażoną w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron; 
  • (S) schron - jest budowlą ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.

Gdzie są schrony w Olsztynie?

W Olsztynie znajdziemy obiekty z każdej z powyższych trzech kategorii. Poniżej lista ulic i typ obiektu:

  • ul. Bałtycka 29 – MDS;
  • ul. Dworcowa 24 – schron;
  • ul. Bartosza Głowackiego 17 – MDS;
  • ul. Mikołaja Kopernika 12a – schron;
  • ul. Tadeusz Kościuszki 81 oraz 58 – schron i MDS;
  • ul. Marcina Kromera 1 – MDS;
  • ul. Jacka Kuronia 9 – MDS;
  • ul. Władysława Leonharda 9 – schron;
  • ul. Leśna 18 – MDS;
  • ul. Adama Mickiewicza 14 – MDS;
  • ul. Opolska 28 – MDS;
  • ul. Emilii Plater 1 oraz 3 – MDS;
  • ul. Ludwika Zamenhofa 10 – MDS;ul.
  • ul. Marii Zientary-Malewskiej 15 – schron.
  • ul. Żołnierska 13a – MDS;

