"Żelazna Brama". Wielkie ćwiczenia wojskowe na Mazurach. W akcji m.in. Abramsy i F-35

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła będą obserwować ćwiczenia wojskowe w Orzyszu.

Na poligonie zaprezentowane zostaną czołgi Abrams, armatohaubice K-9 i samoloty F-35, a także inny nowoczesny sprzęt wojskowy.

Ćwiczenia te są częścią największych w tym roku manewrów „Żelazny Obrońca”, w których bierze udział 30 tys. żołnierzy.

Dowiedz się, jakie jeszcze jednostki wojskowe biorą udział w tych imponujących ćwiczeniach i dlaczego są one tak ważne dla bezpieczeństwa Polski.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało, że ćwiczenia na poligonie w Orzyszu będą obserwowali: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła.

W środę (17 września) na poligonie w Orzyszu mają ćwiczyć wojska pancerne, zmechanizowane, artyleria i siły powietrzne. Według zapowiedzi wojska, w pokazie wezmą udział m.in. czołgi Abrams, armatohaubice K-9, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, moździerze samobieżne Rak, transportery opancerzone Rosomak ZSSW-30, zestawy PPK Spike oraz zestawy przeciwlotnicze Piorun. Wsparcia z powietrza mają udzielić wojskom lądowym m.in. samoloty F-35, F-16 oraz śmigłowce AH-64.

Pokazy na poligonie w Orzyszu to element największych ćwiczeń odbywających się w tym roku w Polsce, które noszą kryptonim „Żelazny Obrońca”. Są to ćwiczenia obronne realizowane na lądzie, w powietrzu i na wodzie przez wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska specjalne oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Bierze w nich udział 30 tys. żołnierzy oraz 600 jednostek sprzętu Wojska Polskiego i państw sojuszniczych NATO.

Polscy żołnierze biorą także obecnie udział w manewrach na Litwie i Łotwie, a także na szwedzkiej Gotlandii.

W Orzyszu na Mazurach stacjonuje Batalionowa Grupa Bojowa NATO (BGB NATO). Są to międzynarodowe, wielonarodowe pododdziały wojskowe. Stacjonują tu żołnierze z Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji, a także żołnierze USA. Ich baza znajduje się w sąsiednim Bemowie Piskim, jest w niej około 800 żołnierzy. Na co dzień Batalionowa Grupa Bojowa NATO współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

Decyzja o utworzeniu wielonarodowego batalionu zapadła podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który w 2016 roku odbył się w Warszawie. Wówczas podobne pododdziały ulokowano także na Litwie, Łotwie, w Estonii i Rumunii. W 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, ich liczba uległa zmianie. Sojusznicy zostali skierowani także do służby w Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji.

We wtorek (16 września) pokazy wojskowe odbyły się na poligonie w Ustce, gdzie po raz pierwszy strzelano w Polsce z systemów Patriot. W czwartek (18 września) pokazy wojskowe zaplanowane są na poligonie w Nowej Dębie.

Sonda Czy Rosja zaatakuje NATO w ciągu 5 lat? Tak Nie Nie mam zdania