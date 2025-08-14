Strzały na plaży w Olsztynie?! Policja szuka mężczyzny z bronią i prosi o pomoc

Sebastian Chrostowski
2025-08-14 20:39

Komenda Miejska Policji w Olsztynie prosi o pomoc w poszukiwaniach mężczyzny, który mógł przy pomocy przedmiotu przypominającym broń, dokonać zniszczeń na miejscowej plaży miejskiej. KMP opublikowała film ze zdarzenia.

Autor: KMP Olsztyn KMP w Olsztynie szuka mężczyzny ze zdjęcia.
Mężczyzna z bronią na plaży w Olsztynie? Policja publikuje nagranie

Komenda Miejska Policji w Olsztynie opublikowała nagranie, na którym widać grupę pięciu osób idących po plaży miejskiej w Olsztynie. Na filmie widać, jak jeden z mężczyzn trzyma w ręku przedmiot przypominający broń i oddaje strzał.

- Olsztyńscy policjanci prowadzą sprawę uszkodzenia elementów infrastruktury znajdującej się na plaży miejskiej w Olsztynie - informuje podkom. Jacek Wilczewski z KMP Olsztyn. Funkcjonariusze ustalili, że szklane przedmioty mogły zostać ostrzelane z broni pneumatycznej.

Śledczy zabezpieczyli nagrania pochodzące z zainstalowanych na terenie plaży kamer wideo. Na materiale widać grupę osób i moment, w którym jeden z mężczyzn trzyma w dłoni przedmiot przypominający broń i celuje nim przed siebie.

Każdy, kto ma informacje mogące przyczynić się do ustalenia danych personalnych osoby widocznej na filmie, można przekazać do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, pod numer telefonu 47 731 33 71, 47 731 34 24 lub na adres mailowy:[email protected].

Warto zaznaczyć, że używanie broni pneumatycznej w miejscach publicznych jest regulowane prawnie. W zależności od okoliczności, sprawca może odpowiadać za uszkodzenie mienia, naruszenie porządku publicznego, a nawet za przestępstwo związane z niebezpiecznym użyciem broni.

Źródło: KMP w Olsztynie

