Afera w szkole policji. Wyciekło nagrania z imprezy

TVN 24 opublikował fragmenty nagrań z imprezy na zakończenie kursu oficerskiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Została ona zorganizowana na początku lipca. Na filmach widać policjantów, którzy parodiują główne uroczystości. Chodziło m.in. o przekazanie przekazanie przez oficerów kończących kurs "władzy" ich następcom, którzy dopiero do niego przystąpią. - Panie i Panowie oficerowie, dowódca uroczystości nadsztabowy starszy Śpioch złoży teraz meldunek komendantowi nadgwiazdnikowi staremu Maciejowi - mówi kobieta prowadząca uroczystość. W tym momencie wchodzi wspomniany "nadsztabowy", który ma na sobie mundur i czapkę policyjną, ale na nogach krótkie spodenki i klapki. Dochodzi do złożenia "meldunku". "Nadsztabowy" idzie w iście teatralny sposób przy salwie śmiechów swoich kolegów i koleżanek.

Policyjna wodzirejka jest naczelną postacią na imprezie. Prowadzi ją i z dumą prezentuje swoje zdolności oratorskie. - Nasi drodzy przyjaciele, już jeden pagon założyliśmy, no bo egzamin z kryzysu zdaliśmy. W czwartek za tydzień końcowy piszemy, no i drugi pagon kupujemy. Dlatego posłuchajcie rad starszych kolegów: nie uczcie się, pijcie, bawcie, do renomowanej restauracji codziennie zaglądajcie. No i dzisiaj kursów tradycję otwieramy i do odcięcia się bawimy - mówi, kiedy zapowiada start zabawy. Mundurowi bawili się doskonale, ale z pewnością po decyzjach kierownictwa miny im zrzedły.

Kary za imprezę w szkole policji

Jak podaje dalej TVN 24, film dotarł do do kierownictwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Komendy Głównej Policji. Rektor uczelni gen. Iwona Klonowska podjęła decyzję o ukaraniu siódemki funkcjonariuszy. - W tej sprawie zastosowano instytucję odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie o policji. Z dniem 14 lipca funkcjonariusze, wobec których wszczęto postępowania dyscyplinarne, zostali usunięci ze szkolenia zawodowego oficerskiego - podał rzecznik prasowy WSPol" nadkomisarz Krzysztof Wasyńczuk. Wedle informacji stacji, karę otrzymali tylko Ci mundurowi, którzy byli niekompletnie ubrani. W imprezie brało udział około 200 policjantów.