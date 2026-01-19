Szok na jeziorze! Bojer staranował ludzi! Tak tłumaczył się sprawca

Szok w Olsztynie! Bojer uderzył w spacerowiczów na jeziorze Ukiel

Według ustaleń funkcjonariuszy, 50-latek sterujący wypożyczonym bojerem najechał na spacerujących po lodzie 43-latka i 33-latkę. Oboje trafili do szpitala, na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sterujący bojerem był trzeźwy. W rozmowie z policjantami tłumaczył, że nie zauważył pieszych. Podobnie tłumaczyli się również poszkodowani spacerowicze. Czynności procesowe w miejscu zdarzenia prowadzili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Olsztynie. Szczegółowe okoliczności wypadku będą ustalane w toku dochodzenia.

Jezioro Ukiel położone jest na Pojezierzu Olsztyńskim, w północno-zachodniej części Olsztyna pomiędzy osiedlami Dajtki, Gutkowo i Likusy. Największe jezioro Olsztyna o powierzchni 412 ha. Jezioro posiada brzegi wysokie, przeważnie strome, miejscami zalesione; kilka małych cieków; odpływ przez Kortówkę i Jezioro Kortowskie do Łyny.

Ten incydent to bolesne przypomnienie, że nawet w pozornie bezpiecznych warunkach, takich jak zamarznięte jezioro, należy zachować najwyższą ostrożność.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Olsztynie

