Szok na jeziorze! Bojer staranował ludzi! Tak tłumaczył się sprawca

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2026-01-19 8:16

Olsztyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności niecodziennego zdarzenia, do którego doszło w sobotnie (17 stycznia) południe na zamarzniętej tafli jeziora Ukiel. Mężczyzna kierujący bojerem potrącił dwoje spacerowiczów idących po lodzie. Jak tłumaczyli się sprawca i poszkodowani? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Super Express Google News

Szok w Olsztynie! Bojer uderzył w spacerowiczów na jeziorze Ukiel

Według ustaleń funkcjonariuszy, 50-latek sterujący wypożyczonym bojerem najechał na spacerujących po lodzie 43-latka i 33-latkę. Oboje trafili do szpitala, na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sterujący bojerem był trzeźwy. W rozmowie z policjantami tłumaczył, że nie zauważył pieszych. Podobnie tłumaczyli się również poszkodowani spacerowicze. Czynności procesowe w miejscu zdarzenia prowadzili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Olsztynie. Szczegółowe okoliczności wypadku będą ustalane w toku dochodzenia.

Jezioro Ukiel położone jest na Pojezierzu Olsztyńskim, w północno-zachodniej części Olsztyna pomiędzy osiedlami Dajtki, Gutkowo i Likusy. Największe jezioro Olsztyna o powierzchni 412 ha. Jezioro posiada brzegi wysokie, przeważnie strome, miejscami zalesione; kilka małych cieków; odpływ przez Kortówkę i Jezioro Kortowskie do Łyny.

Ten incydent to bolesne przypomnienie, że nawet w pozornie bezpiecznych warunkach, takich jak zamarznięte jezioro, należy zachować najwyższą ostrożność.

CZYTAJ TEŻ: Dach hali magazynowej runął pod ciężarem śniegu. O krok od tragedii

Źródło: Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Polecany artykuł:

Ciężarówka wioząca świnie runęła na śnieg. Poważne utrudnienia na drodze krajow…
Sonda
Jak oceniasz poziom skuteczności polskiej policji?
Chrzest promu Jantar Unity
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
JEZIORO UKIEL
OLSZTYN