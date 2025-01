Nowy szef iławskiej policji. Zmiana na stanowisku w cieniu skandalu

Zmiana na szczycie iławskiej policji w cieniu skandalu. Po 26 latach służby z policyjnym mundurem żegna się insp. Waldemar Pankowski dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Iławie. W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Mirosława Elszkowskiego odbyło się uroczyste powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Iławie insp. Mirosławowi Mozarczykowi, który dotychczas pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

W poniedziałek (13 stycznia) insp. Waldemar Pankowski przeszedł na emeryturę. Ustępujący szef iławskiej policji zszokował swoimi słowami. — Sztandaru nie żegnam, gdyż nie ma słów: "Bóg, honor, ojczyzna". Ojczyznę kocham, prawo w Polsce nie obowiązuje, a jako człowiek honoru nie mogę podać panu ręki — powiedział insp. Pankowski do szefa KWP w Olsztynie insp. Mirosława Elszkowskiego.

Insp. Pankowski nie przebierał w słowach i skrytykował nie tylko szefowi wojewódzkiej policji, ale też przełożonych w Warszawie. Ustępujący komendant zwrócił uwagę na fatalną kondycję polskiej policji. — Na szczęście, ja w szalupie opuszczam ten tonący okręt — powiedział insp. Pankowski.

Kim jest insp. Waldemar Pankowski?

Waldemar Pankowski szefował iławskiej policji od 2020 r. Zrezygnował ze służby, ponieważ - jak tłumaczył - jego zwierzchnik chciał go przenieść do oddalonego o ok. 200 km Giżycka, nie biorąc zupełnie pod uwagę jego sytuacji rodzinnej. — Mam żonę, 6-letnią córkę i dwójkę dzieci, które już, można powiedzieć, straciłem przez policję, bo cały czas pracowałem — wyjaśnił insp. Pankowski i dopytywał, czy polską policję stać na to, aby w wieku 45 lat odesłać policjanta na emeryturę i płacić mu 10 tysięcy złotych miesięcznie.

Insp. Waldemar Pankowski swoją służbę rozpoczął ponad 26 lat temu. Od początku swojej kariery zawodowej związany był z pionem prewencji. Od 2010 r. pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na stanowisku kierowania w Zespole Dyżurnych Wydziału Prewencji.

KWP w Olsztynie odpowiada na słowa komendanta

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie odpowiedziała na zarzuty stawiane przez insp. Pankowskiego. [...] Komendant wojewódzki Policji podejmując decyzje personalne wobec komendantów powiatowych lub kandydatów na to stanowisko, kieruje się przede wszystkim dobrem danej jednostki Policji, oceną dotychczasowej służby policjanta, podejmowanych przez niego decyzji, sposobu zarządzania kadrami, a także wolą samych policjantów, których te decyzje dotyczą - czytamy w komunikacie KWP w Olsztynie.

Ponadto warmińsko-mazurska policja poinformowała, że komendant wojewódzki zaproponował insp. Pankowskiemu "równorzędne stanowisko w innej jednostce, dając mu możliwość kontynuowania służby". - Komendant z Iławy tej propozycji nie przyjął i skorzystał z przysługującego mu po latach służby uprawnienia do przejścia na emeryturę. Konieczność pełnienia służby przez komendantów jednostek powiatowych poza miejscem zamieszkania, często w miejscu znacznie od niego oddalonym, jest czymś zupełnie normalnym, co miało i ma miejsce również w garnizonie warmińsko-mazurskim - czytamy w komunikacie KWP w Olsztynie.

Źródło: KWP Olsztyn / Onet / infoilawa.pl

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Iławie. "Prawo w Polsce nie obowiązuje""Ręki Panu nie podam" pic.twitter.com/ctWayOBAU3— Marcin Miksza Borys (@marcin_borys) January 13, 2025

