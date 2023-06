Tragiczna śmierć młodego policjanta. Asp. Kamil uratował małego chłopca

Pił alkohol, później wszedł do wody. Tragedia nad rzeką

Mł. asp. Kamil Józefowicz zmarł w niedzielę (25 czerwca). Do policji wstąpił w sierpniu 2014 r. Przez pierwsze lata, służył w Kisielicach. Stamtąd przeniesiono go w 2018 r. do KPP w Iławie. Kamil Józefowicz dbał o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu iławskiego, pełniąc służbę zarówno w patrolach zmotoryzowanych, rowerowych, jak również na policyjnych łodziach. - Swoją służbę pełnił z ogromnym zaangażowaniem i rzetelnością. Był bardzo otwarty na potrzeby ludzi, bardzo często udzielał się społecznie - wspominają zmarłego policjanta koledzy.

Policjantom z Iławy Kamil Józefowicz dał się zapamiętać jako "ciepły, uśmiechnięty, przyjacielski, życzliwy kolega, a także znakomity towarzysz w służbie". - Był zawsze pomocny i gotów, by z każdym porozmawiać. W trudnych sytuacjach można było na niego liczyć - czytamy w treści wspomnienia zmarłego policjanta.

Kamil Józefowicz był przykładem tego, że policjantem jest się nie tylko na służbie. W 2019 roku, idąc ulicą, usłyszał pisk opon oraz uderzenie. Po chwili zauważył małego chłopca, który leżał na parkingu, a koło niego rower. Funkcjonariusz błyskawicznie udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu i zajął się nim do czasu przekazania go załodze karetki pogotowia. Mundurowy zabezpieczył również miejsce wypadku, które następnie przekazał przybyłym na miejsce policjantom. Na szczęście poszkodowanemu chłopcu nic poważnego się wówczas nie stało.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę (1 lipca) o godz. 10:30 w Kościele Brata Alberta w Iławie. Mł. asp. Kamil Józefowicz miał 39 lat. Osierocił dwoje małych dzieci. Bliskim zmarłego policjanta składamy wyrazy współczucia.

