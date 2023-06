Rozpoczęły się wakacje. Dzieci udadzą się na zasłużony odpoczynek. Wiele z nich wybierze się m.in. nad wodę. Spędzając czas nad morzem czy jeziorem, warto pamiętać o bezpieczeństwie. Niestety, rokrocznie dochodzi do wielu utonięć.

Tragedia na Mazurach. Ernest ruszył na pomoc żeglarzom. Ciało 14-latka znaleziono na dnie rzeki Pisa

Był 10 sierpnia 2021 r., wtorkowe popołudnie. Rzeką Pisą, w Piszu, na Mazurach, płynęła żaglówka. Na łodzi przebywało 6 osób. W pewnym momencie łódź zahaczyła masztem o linię wysokiego napięcia, a po wyładowaniu elektrycznym dwóch mężczyzn wpadło do wody. Na pomoc im ruszył 14-letni chłopiec. Bez wahania zdjął koszulkę i wskoczył do wody. Niestety, po chwili doszło do kolejnego wyładowania. 14-letni Ernest zniknął pod wodą. Do akcji wkroczyli ratownicy. Dopiero po godzinie wyciągnęli chłopca. Jego ciało było na dnie rzeki. Ernest utonął. We wrześniu miał zacząć naukę w szkole średniej. Nie zdążył.

Malutki kościół pękał w szwach. Tłumy żegnały "anioła w ludzkiej skórze"

Bohaterska postawa chłopca poruszyła całą Polskę. Na jego pogrzeb ruszyły tłumy. Malutki kościół w miejscowości Jeże tylko potęgował wrażenie, że na ostatnie pożegnanie nastolatka przybyły nie setki, a tysiące ludzi. Na pogrzeb wybrali się nawet przedstawiciele prezydenta RP. Ernest otrzymał pośmiertnie medal za ofiarność.

Ernesta żegnały tłumy. Wśród nich byli m.in. koledzy z klubu Mazur Pisz. Na pogrzeb przyjechali klubowym autokarem, ubrani w piłkarskie stroje. Ernest grał tam w piłkę, był kapitanem. Kapitan powinien być odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za innych. Powinien wspierać kolegów, być liderem. Jak widać, Ernest postawę godną kapitana prezentował nie tylko na boisku.

- Wierzymy, że teraz w Niebie rozegrasz swój najwspanialszy mecz - mówił ksiądz podczas uroczystości pogrzebowych 14-latka. Ernest był nie tylko piłkarzem, ale i ministrantem. - 6-letni Ernest, jak został ministrantem, brał stołeczek, bo był mały, stawał na ambonie i pięknie śpiewał psalm, aż ludzie mówili, że to anioł w ludzkiej skórze. Ernest dał z siebie wszystko, a pozostawił nas w smutku - mówił ksiądz podczas pogrzebu.

Również czytelnicy "Super Expressu" byli pod ogromnym wrażeniem bohaterskiej postawy 14-latka. - Chłopcze, niech Dobry Bóg wynagrodzi Ci za poświęcenie życia, ratując życie innych. Spoczywaj w pokoju - napisała pani Anna. Co gorsza, 13 sierpnia, w dniu pogrzebu Ernesta, w szpitalu zmarł sternik jachtu, który został porażony prądem w czasie wypadku. To jego i drugiego z mężczyzn podróżujących żaglówką ratował Ernest. Bohaterską postawę Ernesta docenili też radni w Piszu. Przyznali oni 14-latkowi tytuł "Zasłużony dla Miasta Pisz".

Pogrzeb 14-letniego bohatera. Zobacz zdjęcia z ostatniej drogi Ernesta

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Z okazji zbliżających się wakacji, niebawem na Mazurach oraz w innych regionach kraju, pojawią się tłumy turystów. Wielu z nich będzie odpoczywać nad wodą. Przy tej okazji warto przypomnieć, co robić lub czego nie robić, aby bezpiecznie wypoczywać nad wodą:

Kąpać się i pływać należy jedynie w miejscach, których strzegą ratownicy. W tych miejscach łatwiej jest o pomoc.

Warto też realnie ocenić swoje umiejętności pływackie.

Nie wolno wchodzić do wody po wypiciu alkoholu, ale także po wysiłku fizycznym, intensywnym opalaniu oraz bezpośrednio po jedzeniu.

Dostosuj czas kąpieli do temperatury wody. Im woda jest zimniejsza, tym krócej powinna trwać kąpiel. Nim całkowicie się zanurzysz, zwilż okolice serca, karku i krocza. Zmniejszy to prawdopodobieństwa wystąpienia szoku termicznego.

Nie skacz "na główkę" do nieznanej wody.

