Tragiczny finał poszukiwań 17-letniej Angeliki. Ważne informacje z prokuratury

Śmierć nastolatki. Co ustaliła prokuratura?

17-letniej Angeliki z gminy Świętajno szukano od wtorku (8 lipca). Tego dnia 17-latka wyszła z domu i urwała kontakt z bliskimi. Ślad za dziewczyną prowadził do powiatu piskiego. Niestety, kilkanaście godzin od zgłoszenia, w środę (9 lipca) policjanci znaleźli ciało nastolatki w kompleksie leśnym pomiędzy Piszem a Rucianem – Nidą. Angeliki szukali policjanci z Olsztyna, Szczytna i Pisza oraz słuchacze Akademii Policji.

W czwartek (10 lipca) przeprowadzono sekcję zwłok 17-latki. O komentarz do sprawy poprosiliśmy prokuraturę. - Oględziny ciała i przeprowadzona sekcja zwłok nie dostarczyły dowodów, aby osoby trzecie brały udział w zdarzeniu. Czekamy na wyniki badań toksykologicznych – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” prok. Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Jak dowiadujemy się z prokuratury, szereg okoliczności skazuje na to, że nastolatka odebrała sobie życie. Badane są też inne okoliczności, jak np. to czy nikt nie pomógł lub nie nakłaniał 17-latki do tak dramatycznej decyzji. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piszu.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.