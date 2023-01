Uwaga, kierowcy! Ślisko na drogach Warmii i Mazur. Spadło 18 cm śniegu

Ślisko na drogach Warmii i Mazur. Marznący śnieg i błoto utrudnia jazdę

We wtorek (31 stycznia) na Warmii i Mazurach drogi krajowe lokalnie są śliskie w okolicach Ełku, od Orzysza do granicy województwa, czy od Rucianego-Nidy do granicy województwa. Obecnie na tych trasach pracuje 31 pojazdów, które posypują jezdnie solą, ale mimo to lokalnie może być ślisko. Rano niewielkie utrudnienia w ruchu występowały w Czerwonym Borze na DK 16 między Olsztynem, a Mrągowem, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe. Nie ma osób rannych. Ruch odbywał się tam wahadłowo. Z kolei na drogach wojewódzkich pracują 34 jednostki sprzętu do zimowego utrzymania dróg. W okolicach Olecka warstwa śniegu przy drodze ma 18 cm, w innych częściach regionu śniegu jest znacznie mniej. Dyżurna zarządu dróg wojewódzkich zaapelowała o ostrożność do kierowców zwłaszcza z okolic Kętrzyna, gdzie przy gruncie jest ujemna temperatura i jezdnie pokryte są cienką warstwą lodu.

Niebezpiecznie na drogach w woj. warmińsko-mazurskim było już w poniedziałek (30 stycznia). Doszło do wielu wypadków i kolizji, w tym zderzenia dwóch pojazdów na drodze krajowej nr 58. W powiecie szczycieńskim zginęły dwie osoby.

Tak wygląda poranek na drogach Warmii i Mazur. Co z pogodą w reszcie kraju? Szczegóły w artykule Porywisty wiatr nad morzem, a tutaj również śnieg i mróz! Taki będzie wtorek za oknami [Prognoza IMGW na 31.01.2023]

W #warmińskomazurskie wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Ślisko lokalnie we wschodniej części województwa. Pracuje 3⃣0⃣pojazdów zimowego utrzymania. Jedźcie ostrożnie! @GDDKiA pic.twitter.com/naoGN2q0Lk— GDDKiA Olsztyn (@GDDKiA_Olsztyn) January 31, 2023

W dzień miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie i nad morzem także deszczu. W rejonach podgórskich znów przybędzie śniegu. Temperatura a od 0°C na wschodzie i południowym wschodzie do 5°C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany i dość silny. 🌦️ pic.twitter.com/rT7hBIBTro— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 31, 2023