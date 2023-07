Warmia i Mazury. Pogoda IMGW. Prognoza na sobotę 15.07.2023

W sobotę (15 lipca) całą Polskę - w tym Warmię i Mazury - obejmie zatoka niżu znad Wysp Brytyjskich. Jak informuje IMGW, "z południowego zachodu zacznie napływać gorące i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego". Spadnie ciśnienie. Na Warmii i Mazurach niebo tego dnia będzie wręcz bezchmurne. Kto wypoczywa w ten weekend w naszym regionie, ten ucieszy się z pogody i temperatur. Na termometrach maksymalnie od 27°C na północnym wschodzie do 32°C na południowym zachodzie regionu. Słaby wiatr.

Warmia i Mazury. Pogoda IMGW. Prognoza na niedzielę 16.07.2023

W niedzielę (16 lipca) - jak podaje IMGW - "Polska pozostanie w zasięgu zatoki związanej z niżem nad Morzem Norweskim". Pogoda nieco się popsuje, ponieważ z zachodu na wschód będzie wolno wędrował chłodny front atmosferyczny. Front przyniesie burze na Warmii i Mazurach. - Przed frontem będzie utrzymywało się upalne powietrze zwrotnikowe, za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie - prognozuje IMGW. Ciśnienie będzie się wahać.

Na Warmii i Mazurach w niedzielę więcej chmur niż w sobotę. Po południu miejscami przelotny deszcz, a także burze. Będzie jeszcze goręcej niż w sobotę. Temperatura maksymalna od 32°C do 35°C. Nasz region będzie jednym z najcieplejszych miejsc w Polsce. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h - informuje IMGW. Wysokie temperatury także w rzekach i jeziorach regionu.

Wysokie temperatury to dobre wieści dla turystów, jednak warto też pamiętać o własnym zdrowiu i bezpieczeństwie. IMGW wydało pomarańczowe alerty meteo II stopnia dla całego woj. warmińsko-mazurskiego przed upałem. - Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30°C do 33°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C - czytamy w komunikacie IMGW.

⚠️UWAGA⚠️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE‼️UPAŁ 2° 🌡️🌡️🌡️Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30° do 33°C, w poniedziałek około 30°Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18° do 20°C#IMGW #upał pic.twitter.com/THEX1oGr0s— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 14, 2023

Sonda Jak znosisz upały? Nie znoszę, ratuje mnie tylko klimatyzacja Jest ok Siedzę w domu i jakoś daję radę