Warmińsko-mazurskie. Strażacy podsumowali rok

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej st. kpt. Grzegorz Różański poinformował, że w ubiegłym roku strażacy z regionu zanotowali rekordową liczbę interwencji - 25 477. To ponad 2 tys. zdarzeń więcej niż w 2021 roku. Różański wyliczył, że strażacy z Warmii i Mazur gasili prawie 6 tys. pożarów, a ponad 17 tys. razy wyjeżdżali do tzw. miejscowych zagrożeń, czyli m.in. wypadków drogowych, usuwania skutków anomalii pogodowych, czy zdarzeń związanych z udzielaniem pomocy medycznej. Różański podkreślił też, że 2,2 tys. razy razy strażacy wyjeżdżali do fałszywych alarmów.

