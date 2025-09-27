Wezwał policjantów i rzucił się na nich! Chwile grozy pod Iławą

Niebezpieczne zdarzenie w gminie Susz (woj. warmińsko-mazurskie). 23-letni mężczyzna zaatakował policjantów. O szczegółach sprawy mówi w rozmowie z "Super Expressem" rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

23-latek zaatakował policjantów. Sam ich wezwał!

Do naszej redakcji dotarła informacja, że w powiecie iławskim doszło do napaści na policjantów. Mundurowi mieli zostać poszkodowani. O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Komendę Powiatową Policji w Iławie. Okazuje się, że to sam agresor wezwał policjantów na miejsce zdarzenia.

- W gminie Susz 23-latek zadzwonił na numer alarmowy z informacją, że jest w kryzysie emocjonalnym - mówi w rozmowie z "Super Expressem" asp. szt. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka iławskiej policji. - Policjanci udali się na miejsce zgłoszenia, a tam mężczyzna - prawdopodobnie w stanie załamania nerwowego - dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy - dodała policjantka.

- Na szczęście nic poważnego się nie stało, mężczyzna został obezwładniony, obecnie przebywa w szpitalu - powiedziała Joanna Kwiatkowska.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i masz problemy emocjonalne lub chcesz pomóc innym pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym.
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

