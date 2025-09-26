Wybitny siatkarz zostanie honorowym obywatelem miasta. „Swoją postawą i skromnością daje przykład młodszym pokoleniom”

Mirosław Rybaczewski, legendarny siatkarz, mistrz olimpijski i mistrz świata, zostanie Honorowym Obywatelem Olsztyna. Radni miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu tego tytułu wybitnego sportowca.

Autor: Indykpol AZS Olsztyn/ Materiały prasowe
Wniosek o przyznanie tego szczególnego wyróżnienia złożył Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Łukaszewski. W uzasadnieniu podkreślono imponujące osiągnięcia sportowe Mirosława Rybaczewskiego, jak również wyjątkowe związki z Olsztynem oraz ogromny wkład w promocję miasta w kraju i na świecie.

Mirosław Rybaczewski urodził się w 1952 r. w Warszawie, ale największe sukcesy osiągnął w barwach AZS-u Olsztyn. W 1974 r. został mistrzem, a dwa lata później zdobył złoty medal olimpijski w Montrealu. W akademickim klubie występował przez 10 lat, prowadząc drużynę do kolejnych sukcesów. Trzykrotnie zdobył mistrzostwo Polski, trzy razy sięgnął po tytuł wicemistrza kraju i dwukrotnie wygrał Puchar Polski. Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Nazwisko Mirosława Rybaczewskiego można znaleźć w Alei Sław Olsztyńskiego Sportu nad Jeziorem Ukiel, a władze województwa odznaczyły go za szczególne zasługi dla regionu.

W 2008 roku Rybaczewski został wybrany „Siatkarzem 60-lecia AZS Olsztyn”, a w 2020 r. uznano go za najlepszego sportowca w 75-letniej historii sportu na Warmii i Mazurach.

Mirosław Rybaczewski to nie tylko wybitny sportowiec, ale również ambasador naszego miasta. Dzięki jego sukcesom Olsztyn od dekad kojarzony jest z najwyższym poziomem siatkówki i sportowej rywalizacji. To człowiek, który swoją postawą i skromnością daje przykład młodszym pokoleniom. Przyznanie mu tytułu honorowego obywatela jest wyrazem wdzięczności i dumy całej wspólnoty – powiedział przewodniczący Rady Miasta Łukasz Łukaszewski.

Źródło: olsztyn.eu

