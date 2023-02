Zaginął 17-letni Andrii Shkaran. Rodzina Ukraińca odchodzi od zmysłów

W niedziele autobusy i tramwaje w Olsztynie pojadą inaczej. Co się zmieni?

Zaginął 17-letni Andrii Shkaran. Policja poszukuje młodego Ukraińca

Policjanci prowadzą poszukiwania zaginionego 17-latka z Ukrainy. Andrii Shkaran przebywał na terenie Olsztyna. W poniedziałek (20 lutego) nie powrócił do miejsca pobytu. Z otrzymanych informacji wynika, że może on przebywać na terenie Olsztyna, Warszawy lub mógł wyjechać za granicę. Zaginiony Andrii Shkaran jest szczupłej budowy ciała, ma 182 cm wzrostu, włosy ciemne do ramion, oczy ciemne. W momencie zaginięcia ubrany był w kurtkę, buty i spodnie koloru czarnego. Nosi okulary. Andrii mógł mieć przy sobie plecak koloru czarnego.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, bądź mają jakiekolwiek informacje, które przyczyniłyby się do odnalezienia 17-latka, proszone są o kontakt osobisty z najbliższą jednostką policji, telefonicznie pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z osobą nadzorującą działania poszukiwawcze dzwoniąc pod nr tel. 605 549 341.

