Zamiast jedzenia, chciała pieniędzy. 25-latka wpadła w furię! Pracownica MOPS-u poszkodowana, jest na zwolnieniu lekarskim

2025-09-29 11:04

Sąd w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie) aresztował na dwa miesiące 25-latkę. Młoda uderzyła pracownicę socjalną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zniszczyła jej okulary i stojącą w urzędzie drukarkę. Kierownictwo MOPS w Szczytnie zastanawia się nad wzmocnieniem bezpieczeństwa pracowników.

W rozmowie z PAP dyrektor MOPS w Szczytnie przyznała, że „taki incydent wydarzył się u nas po raz pierwszy”. - Zaatakowany pracownik jest na zwolnieniu lekarskim – powiedziała Hanna Bojarska.

Dodała, że w związku z tym zdarzeniem rozważa możliwości wprowadzenia większej ochrony swoich pracowników. Obecnie w szczycieńskim MOPS jest domofon. Nie ma jednak ochroniarzy, czy urządzeń antynapadowych.

Ta osoba została wpuszczona przez domofon i na początku była spokojna. W trakcie rozmowy tak się zdenerwowała, że doszło do ataku. Powodem było to, że korzystająca dotąd z posiłków kobieta teraz chciała natychmiast dostać gotówkę. Gdy pracownik zaczął z nią rozmawiać, by ustalić jej sytuację doszło do ataku, bo pani oczekiwała natychmiastowego przekazania jej pieniędzy.

- powiedziała dyrektor MOPS w Szczytnie.

Podopieczna MOPS uderzyła pracownię socjalną, połamała jej okulary. Policja podała, że w zdarzeniu zniszczona została też stojąca w pokoju MOPS drukarka. Dyrektor Bojarska przekazała PAP, że na pomoc zaatakowanej ruszyły inne osoby pracujące w tym pokoju. Świadkowie pomogli obezwładnić agresorkę i wezwali policję.

W policyjnym komunikacie na temat zdarzenia wskazano, że 25-latka usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz zniszczenia mienia.

Policja podała także, że 25-latka jest znana miejscowej policji z interwencji domowych, zakłócania porządku publicznego i kradzieży. Prowadzone jest wobec niej też postępowanie związane ze znęcaniem się nad członkami rodziny - z tego powodu musiała się wyprowadzić z domu i ma zakaz kontaktowania się oraz zakaz zbliżania do pokrzywdzonych.

