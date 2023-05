Od czerwca zmiany w komunikacji miejskiej w Olsztynie

Gmina Dywity pod Olsztynem zdecydowała, że od czerwca będzie więcej kursów linii 110 do/z Dywit w rozkładzie jazdy "Dni robocze (od poniedziałku do piątku)". Dodatkowy kurs będzie realizowany również do Spręcowa w rozkładzie jazdy "Dni robocze wolne od nauki szkolnej". Olsztyńscy drogowcy informują także o drobnej korekcie rozkładów jazdy w kursach linii 109 z krańca "Słoneczny Stok" we wszystkie dni tygodnia po godz. 22.

Źródło: ZDZiT Olsztyn

