Znany lekarz miał znęcać się nad własną matką. Była pacjentka wspomina: brakowało mu podstawowej kultury

Policja interweniowała w grudniu w Derku pod Olsztynem

48-letni lekarz miał pobić swoją 78-letnią matkę

Seniorka trafiła do szpitala, później do domu opieki

Sąsiedzi mówią o długotrwałej przemocy i awanturach

Mężczyzna wcześniej stracił pracę po skargach pacjentów

Usłyszał zarzut znęcania się nad osobą nieporadną

Grozi mu do 8 lat więzienia

Areszt został uchylony po zakończeniu śledztwa

Z relacji mieszkańców i sąsiadów lekarza wynika, że przemoc nie była jednorazowa. - Bił ją regularnie, ale wtedy skatował ją kijem, cała twarz była zakrwawiona - mówili sąsiedzi reporterowi Faktu. Wcześniej miało dochodzić do głośnych awantur i wyzwisk. Lekarz pracował m.in. na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Dobrym Mieście, jednak stracił tam pracę po skargach pacjentów. Później zatrudnił się w przychodni w Dywitach, ale tylko na krótko. Jedna z pacjentek wspominała jego brak kultury i fatalne podejście do chorych.

Śledczy zarzucają mu znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na wiek i stan zdrowia. Jak przekazał rzecznik prokuratury Daniel Brodowski, chodzi m.in. o bicie kijem, szarpanie, wyzywanie, groźby oraz oblanie napojem. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jak informuje Fakt.pl, sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt, jednak po zakończeniu śledztwa środek ten został uchylony. Mężczyzna opuścił areszt. Jego matka po leczeniu trafiła do domu opieki.

