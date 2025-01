Lata temu leczyli tu nerwice. Dziś to luksusowy hotel jak z Disneya

Maszynista pociągu PKP Intercity zmarł w czasie jazdy. Wiemy, co się stało. Zaczęło się od usterki

Spis treści

Niezwykły zamek jak z bajki na Opolszczyźnie

Zabytkowych budowli, w tym niezwykłych zamków w naszym kraju nie brakuje, to pewne. Niemalże w każdym regionie znajdziemy jakiś wyjątkowy obiekt, posiadający równie wyjątkową historię. W województwie opolskim na przykład znajduje się unikatowy zamek, który - co ciekawe - nie zawsze pełnił taką funkcję, jaką ma dziś. Mowa oczywiście o zamku w Mosznej, który aktualnie jest luksusowym hotelem, lecz przed laty miał całkowicie inną rolę.

Zamek w Mosznej nie zawsze przyciągał turystów

Współcześnie zamek w Mosznej to jedna z najsłynniejszych rezydencji w Polsce, która wielu przypomina obiekt jak z bajki! Budynek położony na powierzchni 8 tys. metrów kwadratowych i składający się z 99 wieżyczek oraz 365 komnat zlokalizowany jest około 30 km od Opola i funkcjonuje m.in. jako luksusowy hotel. Jak jednak powstał?

Historia obiektu

Zamek w Mosznej został wybudowany pod koniec XIX w. w miejscu częściowo spalonego barokowego pałacu. Przez jakiś czas mieszkał tam m.in. Heinrich von Erdmansdorf, lecz w 1866 roku Moszna trafiła w ręce Tiele-Wincklerów, którzy zamieszkiwali obiekt aż do końca II Wojny Światowej - uciekli przed Armią Czerwoną, która zajęła budynek. Tiele-Wincklerowie byli właścicielami, którzy dbali o pałac, a na miejscu odwiedzała ich nie lada śmietanka towarzyska, np. cesarz Wilhelm II. Dopóki w zamku nie zjawiła się wspomniana wcześniej Armia Radziecka, obiekt obfitował w piękne wyposażenie w tym w unikatowe obrazy czy rzeźby. Niestety z czasem sporą tego część zniszczono i rozkradziono.

W czasach komunistycznych działały tam różne instytucje, m.in. szpital w postaci sanatorium dla nerwowo chorych, który na przestrzeni lat stał się tzw. Centrum Terapii Nerwic. Od 1972 do 2013 roku w pałacu mieścił się Wojewódzki Ośrodek Profilaktyczno-Sanatoryjny, lecz po 41 latach władza podjęła decyzję o powołaniu do życia spółki Moszna Zamek sp. z o. o. To właśnie wtedy przekształcono zamek w ośrodek z profesjonalnymi usługami oraz funkcjami hotelowymi i zaczęto promować obiekt jako atrakcję turystyczną z możliwością wyjątkowego noclegu.

Zamek w Mosznej na zdjęciach

Jeśli jesteście ciekawi, jak pałac przedstawia się na zdjęciach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.