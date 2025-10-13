Tragedia na Rajdzie Nyskim. Mistrz Europy żegna Artura Sękowskiego. „Jest mi bardzo źle, że zabraknie go wśród nas”

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-13 11:28

Rajd Nyski w cieniu tragedii. W niedzielę (12 października) podczas zawodów doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód wypadł z trasy i stanął w płomieniach. Na miejscu zginął 40-letni kierowca Artur Sękowski. Organizatorzy rajdu natychmiast po tragedii przerwali zawody. Środowisko rajdowe nie może otrząsnąć się po śmierci kolegi.

Super Express Google News
  • Tragiczny wypadek przerwał Rajd Nyski, gdzie podczas zawodów doszło do śmiertelnego zdarzenia.
  • Kierowca, Artur Sękowski, zginął na miejscu po tym, jak jego samochód wypadł z trasy i stanął w płomieniach.
  • Jakie były okoliczności wypadku i co zdecydowało o przerwaniu rajdu?
  • Tragicznie zmarłego kierowcę pożegnał Mikołaj Marczyk, rajdowy mistrz Europy.

W niedzielę (12 października) przed południem, podczas Rajdu Nyskiego, na odcinku specjalnym Stary Las, doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód załogi nr 112 wypadł z trasy i stanął w płomieniach. Kierowca Artur Sękowski zginął na miejscu, a pilot, Maciej Krzysik, z ciężkimi poparzeniami został przetransportowany do szpitala. Organizatorzy Rajdu Nyskiego, w obliczu tragedii, podjęli decyzję o natychmiastowym przerwaniu zawodów.

Samochód załogi numer 112 wypadł z trasy na szóstym odcinku specjalnym i zapalił się. Na miejscu zdarzenia niezwłocznie pojawiły się służby zabezpieczające odcinek. Kierowcy niestety nie udało się uratować. Poparzonego pilota uwolniono z samochodu i przetransportowano do szpitala – informowali organizatorzy Rajdu Nyskiego w mediach społecznościowych tuż po zdarzeniu.

W obliczu tak tragicznego zdarzenia, organizatorzy Rajdu Nyskiego podjęli natychmiastową decyzję o przerwaniu zawodów. – Z szacunku dla poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. Rywalizacja nie będzie kontynuowana – czytamy w komunikacie.

Organizatorzy zawodów złożyli również kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kierowcy oraz wyrazili nadzieję na szybki powrót do zdrowia pilota. 

Polecany artykuł:

Tragedia przed Rajdem Polski. Ekspert rozwiewa wątpliwości. "Takie wypadki będą…

Środowisko rajdowe nie może się otrząsnąć po śmierci kolegi. Artura Sękowskiego w mediach społecznościowych pożegnał Mikołaj Marczyk, rajdowy mistrz Europy. - Artur zawsze był kierowcą na 100% - jeździł w rajdach z uśmiechem na twarzy i dawał nam i kibicom zawsze niezliczoną ilość radości. Jest mi bardzo źle, że zabraknie go wśród nas. Artur byłeś wyjątkowym człowiekiem, a swoim stylem jazdy zapisałeś się w naszej pamięci na zawsze. Dziękujemy, wyjątkowy i najodważniejszy kierowco – napisał Marczyk.

Polecany artykuł:

66-latka pomyliła tory z drogą i wjechała pod pociąg. Pasażer spał, gdy doszło …

Tegoroczna edycja Rajdu Nyskiego od początku naznaczona była pechem. Dzień przed tragedią doszło do innego niebezpiecznego zdarzenia. Samochód załogi Tymoteusz Abramowski / Jakub Gerber wypadł z trasy i uderzył w stojącą na poboczu w grupę fotoreporterów.

W wyniku tego wypadku dwie osoby zostały ranne i zabrane do szpitala, z czego jedna z osób rannych została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – przekazała wówczas Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.

Polecany artykuł:

63-latek zmiótł ciężarną kobietę z przejścia! Jechał za radiowozem. Szokujące n…
Mikołaj Marczyk o Kubicy, wypadkach i życiu kierowcy rajdowego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NYSA
RAJD
Mikołaj Marczyk