Tragedia na Rajdzie Nyskim. Mistrz Europy żegna Artura Sękowskiego. „Jest mi bardzo źle, że zabraknie go wśród nas”

Tragiczny wypadek przerwał Rajd Nyski, gdzie podczas zawodów doszło do śmiertelnego zdarzenia.

Kierowca, Artur Sękowski, zginął na miejscu po tym, jak jego samochód wypadł z trasy i stanął w płomieniach.

Jakie były okoliczności wypadku i co zdecydowało o przerwaniu rajdu?

Tragicznie zmarłego kierowcę pożegnał Mikołaj Marczyk, rajdowy mistrz Europy.

W niedzielę (12 października) przed południem, podczas Rajdu Nyskiego, na odcinku specjalnym Stary Las, doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód załogi nr 112 wypadł z trasy i stanął w płomieniach. Kierowca Artur Sękowski zginął na miejscu, a pilot, Maciej Krzysik, z ciężkimi poparzeniami został przetransportowany do szpitala. Organizatorzy Rajdu Nyskiego, w obliczu tragedii, podjęli decyzję o natychmiastowym przerwaniu zawodów.

– Samochód załogi numer 112 wypadł z trasy na szóstym odcinku specjalnym i zapalił się. Na miejscu zdarzenia niezwłocznie pojawiły się służby zabezpieczające odcinek. Kierowcy niestety nie udało się uratować. Poparzonego pilota uwolniono z samochodu i przetransportowano do szpitala – informowali organizatorzy Rajdu Nyskiego w mediach społecznościowych tuż po zdarzeniu.

W obliczu tak tragicznego zdarzenia, organizatorzy Rajdu Nyskiego podjęli natychmiastową decyzję o przerwaniu zawodów. – Z szacunku dla poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. Rywalizacja nie będzie kontynuowana – czytamy w komunikacie.

Organizatorzy zawodów złożyli również kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego kierowcy oraz wyrazili nadzieję na szybki powrót do zdrowia pilota.

Środowisko rajdowe nie może się otrząsnąć po śmierci kolegi. Artura Sękowskiego w mediach społecznościowych pożegnał Mikołaj Marczyk, rajdowy mistrz Europy. - Artur zawsze był kierowcą na 100% - jeździł w rajdach z uśmiechem na twarzy i dawał nam i kibicom zawsze niezliczoną ilość radości. Jest mi bardzo źle, że zabraknie go wśród nas. Artur byłeś wyjątkowym człowiekiem, a swoim stylem jazdy zapisałeś się w naszej pamięci na zawsze. Dziękujemy, wyjątkowy i najodważniejszy kierowco – napisał Marczyk.

Tegoroczna edycja Rajdu Nyskiego od początku naznaczona była pechem. Dzień przed tragedią doszło do innego niebezpiecznego zdarzenia. Samochód załogi Tymoteusz Abramowski / Jakub Gerber wypadł z trasy i uderzył w stojącą na poboczu w grupę fotoreporterów.

– W wyniku tego wypadku dwie osoby zostały ranne i zabrane do szpitala, z czego jedna z osób rannych została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – przekazała wówczas Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.