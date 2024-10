Zwłoki kobiety odkryli podczas sprzątania po powodzi. Trop prowadzi do Czech

Bodzanów. Nie wiadomo kim jest ofiara powodzi

Śledczy na Opolszczyźnie prowadzą postępowania w sprawie trzech osób – mężczyzny i dwóch kobiet – które prawdopodobnie poniosły śmierć w wyniku wrześniowej powodzi. Wciąż nie wiadomo, kim jest jedna z ofiar.

- Znalezione w Bodzanowie ciało kobiety nie zostało zidentyfikowane jako ciało Polki. Jest podejrzenie, że to obywatelka Czech, która zaginęła na terenie naszego południowego sąsiada. Prowadzone są badania genetyczne. Mają one potwierdzić to przypuszczenie – powiedział prok. Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Przypomnijmy, że makabrycznego odkrycia dokonano 26 września. Ciało zostało znalezione podczas sprzątania terenów popowodziowych. Jak poinformował serwis ratowniczy Głuchołazy998, zwłoki znajdowały się w wodzie w pobliżu jednej z posesji.

Na Opolszczyźnie podczas powodzi zginęły trzy osoby. Oprócz kobiety znalezionej w Bodzanowie, byli to lekarz ze szpitala powiatowego w Nysie oraz 71-letnia mieszkanka Głuchołazów, której ciało znaleziono w Nowym Świętowie.