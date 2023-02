21-latka zginęła w strasznym wypadku. Z toyoty została kupa złomu

Czy doszło do zaniedbania?

Żerków. Tragiczny wypadek na drodze do Jarocina

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 5 lutego, ok. 6 nad ranem na drodze Wilkowyja – Żerków pod Jarocinem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 21-latka jechała toyotą aygo w kierunku Jarocina. Nagle, wychodząc z zakrętu, prawdopodobnie straciła panowanie nad kierownicą i wpadła do rowu. Na domiar złego auto uderzyło w przydrożne drzewo i dachując wypadło z powrotem na jezdnię.

Siła uderzenia, a następnie dachowania, była tak duża, że pojazd został doszczętnie zniszczony. Niestety, pomimo reanimacji kobieta zmarła. - Z uwagi na trudne warunki drogowe, śliską nawierzchnię przypominamy o konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze – asp. sztab. Agnieszka Zaworska, oficer prasowa jarocińskiej policji.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora.