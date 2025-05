i Autor: pexels.com

Skandal w markecie

32-latka przyszła pracować w sklepie na drugiej zmianie. Szok, co wykazał alkomat! Policja zabezpieczyła jej auto

Do niecodziennego incydentu doszło w jednym ze sklepów w Wągrowcu. 32-letnia kobieta stawiła się do pracy pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, to niejedyny problem – istnieje duże prawdopodobieństwo, że na miejsce przyjechała samochodem... A to, co wykazał alkomat, było szokujące. Auto zabezpieczyła już policja