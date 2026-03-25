Aleksandra i Aleksander Kwaśniewscy po raz pierwszy razem na scenie. Wspólna rozmowa na Impact’26

Amadeusz Calik
2026-03-25 11:59

Do grona speakerów Impact’26 dołączają Aleksander i Aleksandra Kwaśniewscy. W maju w Poznaniu po raz pierwszy w historii wystąpią razem na żywo – w formule wspólnej rozmowy.

Aleksandra i Aleksander Kwaśniewscy

Aleksandra i Aleksander Kwaśniewscy

Choć od lat są obecni w życiu publicznym – także we wspólnych projektach – dotąd nie spotkali się na żywo na scenie. Impact’26 będzie ku temu pierwszą okazją.

Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, współtworzył kierunki rozwoju kraju w kluczowych momentach jego najnowszej historii, w tym w procesie integracji z NATO i Unią Europejską. Dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w debacie publicznej, ekspertem regularnie komentującym bieżące wydarzenia polityczne i zmiany zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej.

Aleksandra Kwaśniewska jest dziennikarką i autorką projektów medialnych, w których podejmuje tematy społeczne i relacyjne, trafiając do szerokiego grona odbiorców. Reprezentuje perspektywę młodszego pokolenia i wnosi do rozmowy wrażliwość na zmieniające się realia.

Ich wspólny udział w Impact’26 podkreśla przekrojowy charakter wydarzenia, które łączy różne obszary i perspektywy – od polityki i gospodarki po kwestie społeczne i kulturowe. Obecność dwóch pokoleń dobrze oddaje istotę Impactu: dialog, w którym doświadczenie spotyka się z nowym spojrzeniem na rzeczywistość.

Materiały prasowe

Liderzy, idee, rozwój – polski brand z nagrodą

Impact to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączy opiniotwórczych liderów biznesu, administracji publicznej, świata nauki, technologii i kultury. Każdego roku gromadzi tysiące uczestników i stanowi platformę międzynarodowej debaty o kluczowych trendach kształtujących przyszłość gospodarki, społeczeństw i państw – od innowacji i finansów po transformację technologiczną i wyzwania społeczne.

Twórca Impactu, Krystian Wolak, został wyróżniony prestiżową nagrodą „Brands from Poland”. Nagroda została przyznana przez redakcję Money.pl za rozwój Impactu i jego wkład w budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego, dynamicznego i innowacyjnego.

Tegoroczna – jedenasta – edycja wydarzenia odbędzie się 13–14 maja w Poznaniu. Jesienią (29–30 września) Impact po raz kolejny zawita do Bukaresztu.

