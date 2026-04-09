Poważna awaria w szpitalu w Turku! Dyrekcja ujawnia, co z pacjentami

Awaria w szpitalu w Turku! Dyrektor mówi o szczegółach

Wszystko rozpoczęło się w stacji dializ nad chirurgią. W lokalu, w którym usługi medyczne prowadzi podmiot zewnętrzny doszło do awarii. Dyrektor szpitala Jacek Sawicki przekazał mediom, że oddział został zalany, a naprawa awarii wymaga wymiany całego pionu kanalizacji, dlatego pracownicy placówki reorganizują teraz pracę całej chirurgii. Szpital, na szczęście, nie zawiesił swojego funkcjonowania.

Obecnie przyjmuje jedyne lżejsze, doraźne przypadki chirurgiczne, np. rozcięcia, a przebywający do tej na oddziale pacjenci zakończyli leczenie i zostali wypisani do domów. Osoby z poważniejszymi problemami muszą udać się do szpitala w Kole i Koninie! Z informacji przekazanych przez dyrektora Sawickiego wynika, że do normalnego funkcjonowania oddział powróci dopiero tuż przed lub po długim weekendzie majowym. Do sprawy będziemy wracać.

