Bestialski atak w Kościanie. Gdy ofiara odzyskała przytomność, jeden z napastników użył siekiery

Dramatyczna noc w Kościanie

Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 września w jednym z mieszkań w Kościanie. Jak wynika z relacji policji, pokrzywdzony przebywał tam u znajomych. Podczas libacji alkoholowej doszło do kłótni, która przerodziła się w bestialski atak.

Siekiera poszła w ruch

Z ustaleń śledczych wynika, że pokrzywdzony został uderzony w głowę i stracił przytomność. Po odzyskaniu świadomości był bity przez trzech oprawców. Najmłodszy z nich, 40-letni bandzior, chwycił za siekierę i uderzył nią ofiarę w nogę, powodując poważne obrażenia. To jednak nie wszystko! Mężczyzna groził pokrzywdzonemu śmiercią.

Sprawcy uwięzili swoją ofiarę w mieszkaniu, ale mężczyźnie udało się uciec, wykorzystując ich stan nietrzeźwości. Schronił się na stacji paliw, gdzie poprosił o pomoc.

Szybka akcja policji i aresztowanie

Policjanci błyskawicznie zareagowali na zgłoszenie. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn.

58-latek odpowie za pobicie

54-latek odpowie za pobicie

40-latek odpowie za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia i groźby karalne

Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec całej trójki tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za udział w pobiciu grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Użycie niebezpiecznego narzędzia, jakim była siekiera, może zwiększyć karę nawet do 8 lat więzienia. Groźby karalne zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności.