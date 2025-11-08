Chwile grozy na drodze. Samochód z trójką pijanych dachował na "krajówce"

Pijani rozbili auto w Wijewie! Dramatyczne szczegóły wypadku na DK 305

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (7/8 listopada) na drodze krajowej 305 w Wijewie. - Trzech młodych mężczyzn w wieku 17, 19 i 20 lat jechało oplem w kierunku Kaszczoru, kiedy na łuku drogi kierowca najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w przydrożną barierę energochłonną, znak drogowy, a następnie auto wpadło do rowu, gdzie dachowało - informują policjanci z Leszna.

Wszyscy jadący oplem wypadli z pojazdu... i wszyscy byli pijani. Dwóch starszych uczestników zdarzenia trafiło do szpitala. Sprawą zajmuje się policja. Mundurowi ustalają, kto siedział za kierownicą i jakie były okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Źródło: Policja Leszno

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.