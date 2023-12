i Autor: Marek Zieliński/Super Express zdjęcie ilustracyjne

Ciężko pobity leżał obok śmietników! 45-latek walczy o życie w szpitalu

Dramat w Wielkopolsce! W środę, 13 grudnia, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Śremie zostali wezwani do zdarzenia przy ulicy Tadeusza Bora-Komorowskiego. To tu w jednej z wiat śmietnikowych znaleziono rannego bezdomnego. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.