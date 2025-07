15-latek zmarł podczas obozu harcerskiego. Dwie osoby zatrzymane

Harcerze z pięciu drużyn dolnośląskiej chorągwi Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej przyjechali do wsi Wilcze na początku lipca i był to pierwszy ich obóz w tym miejscu. Obóz organizował Okręg Dolnośląski ZHR. To miało być harcerskie zadanie, a skończyło się tragedią. 15-latek utopił się w trakcie zdobywania stopnia ćwika. Dramat rozegrał się na obozie. Do jeziora wskoczył po północy, w mundurze i w butach. Opiekun i ratownik - powinni płynąć obok nastolatka w łodzi, żeby go asekurować. Gdy chłopak zaczął się topić, na pomoc było za późno. - Po czynnościach przeprowadzonych na miejscu zdarzenia zdecydowano o zatrzymaniu dwóch mężczyzn - powiedziała nam Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.

Związek Harcerstwa Polskiego wydał oświadczenie

W związku z tragedią nad jeziorem, zatrzymano dwóch opiekunów zmarłego nastolatka. Oświadczenie ws. opublikował Związek Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciele ZHP złożyli „najgłębsze wyrazy współczucia” rodzinie 15-latka oraz całej społeczności ZHP

ZHP wyjaśnia, że każdego roku organizuje wypoczynek w postaci obozów dla ponad 70 tysięcy osób. Mają one uczyć „samodzielności, współpracy, szacunku dla przyrody i służby drugiemu człowiekowi”. - Nad ich bezpieczeństwem czuwają przeszkoleni instruktorzy oraz wykwalifikowani wychowawcy – napisali w oświadczeniu przedstawiciele ZHP.

- Obozy harcerskie są bezpieczne – każdorazowo po zakończonym sezonie prowadzimy ewaluację działań, wyciągamy wnioski i wdrażamy usprawnienia, aby systematycznie podnosić jakość i poziom zabezpieczenia wypoczynku – czytamy dalej we wpisie ZHP.

ZHP reaguje po śmierci 15-letniego harcerza

W związku z tragiczną śmiercią 15-letniego harcerza, ZHP poinformowało o podjęciu natychmiastowych działań, mających na celu „wzmocnienie czujności komendantów obozów oraz kadry wychowawczej w zakresie bezpieczeństwa realizowanych zajęć programowych”. - To trudna chwila dla każdego członka harcerskiej wspólnoty – komentują tragedię w miejscowości Wilcze harcerze.

ZHP oferuje też psychologiczne wsparcie dla wszystkich harcerzy i ich rodzin, których dotknęła tragedia nad jeziorem Ośno. - Nasi psychologowie są gotowi nie tylko do udzielenia indywidualnego wsparcia, ale również do pomocy w prowadzeniu rozmów z harcerzami, którzy przebywają obecnie na obozach w całej Polsce – czytamy w treści oświadczenia. Pełna jego treść dostępna jest TUTAJ.