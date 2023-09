Amstaff przeskoczył ogrodzenie i rzucił się na 14-latkę! Gdy go znaleźli, miał łapy całe we krwi

Kobiety w rządzie PiS

Liczba kobiet w rządzie PiS na przestrzeni lat się zmieniała. Był taki czas, gdy jedyną kobietą w rządzie Mateusza Morawieckiego była Marlena Maląg. Miało to miejsce w październiku 2020 roku. Na przestrzeni ostatnich lat liczba kobiet w rządzie wzrosła i dzisiaj wynosi 5 osób, są to: Marlena Maląg, Anna Moskwa, Magdalena Rzeczkowska, Agnieszka Ścigaj i Katarzyna Sójka.

Dwie ministry na jednej liście wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listy wyborcze już w większości okręgów. Wynika z nich między innymi to, że w okręgu numer 36 (Kalisz-Leszno) z "jedynką" wystartuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, a z "dwójką" minister zdrowia Katarzyna Sójka. Jest to co najmniej zastanawiające, gdyż najczęściej aktualni ministrowie stanowią trzony list wyborczych partii rządzącej, stanowiąc ich lokomotywę. Dlaczego więc pani minister zdrowia przypadło dopiero drugie miejsce, za inną kobietą na stanowisku ministerialnym? Co ciekawe, inna kobieta na stanowisku ministra - Agnieszka Ścigaj ma dopiero szóstą pozycję w okręgu krakowskim. Na listach za to nie widać minister finansów i minister klimatu.

Brak komentarza PiS w sprawie list

Próbowaliśmy dodzwonić się do siedziby PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie, oraz napisaliśmy do rzecznika partii, Rafała Bochenka. Do momentu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy jednak żadnej odpowiedzi.