Wągrowiec. Ewakuacja budynku Poczty Polskiej. To przez niebezpieczną substancję?

12 osób, które skarżyły się na duszności, zostało ewakuowanych z budynku Poczty Polskiej w Wągrowcu w piątek, 29 grudnia. Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych, a wszystkie poszkodowane osoby zdołały same opuścić obiekt. Po dotarciu na miejsce służb ratowniczych okazało się, że dwie z nich trzeba zabrać do szpitala, gdzie trafiły karetkami pogotowia. Na miejscu pracują nie tylko strażacy z Wągrowca, ale też grupa chemiczna z Poznania.

- Sprawdzamy, czy w budynku pojawiła się jakaś niebezpieczna substancja, czy może w kominie budynku wystąpiła tzw. cofka, przez co jakieś szkodliwe dla człowieka opary mogły dostać się do środka, a nie na zewnątrz - informuje dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Działania strażaków zabezpieczają policjanci.