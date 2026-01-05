22-latek był przetrzymywany i torturowany w mieszkaniu! Oprawcy kazali mu jeść szkło

Jak poinformował Kalisz 24 Info, Patryk B. – znany i utytułowany paraolimpijczyk z Kalisza, wcześniej skazany na rok bezwzględnego więzienia za pozostawienie psa w rozgrzanym samochodzie – został ponownie aresztowany.

Z ustaleń portalu wynika, że w sylwestrową noc z 31 grudnia 2025 na 1 stycznia, wspólnie z innymi osobami, miał brać udział w dramatycznych wydarzeniach z udziałem 22-letniego mężczyzny. Według relacji Kalisz 24 Info, grupa miała zaplanować uprowadzenie znajomego, przetrzymywać go, ograniczyć jego wolność oraz torturować.

Portal informował, że mężczyzna miał być m.in. przypalany papierosami, cięty żyletką, a sprawcy kazali mu także jeść szkło. Wszystko to – jak przekazano – miało się odbywać w celu wyłudzenia od niego kilku tysięcy złotych. – Policja na chwilę obecną nie udziała informacji! Trwają zatrzymania kolejnych osób! – podał portal.

Szczegóły sprawy opisał również dziennik „Fakt”. 22-letni mężczyzna został zwabiony do jednego z mieszkań w centrum Kalisza pod pretekstem imprezy sylwestrowej. Zamiast zabawy czekała go jednak wielogodzinna gehenna.

Osoby przebywające w mieszkaniu przetrzymywały mężczyznę, grożąc mu pozbawieniem życia. Podczas kilkugodzinnego, bezprawnego pozbawienia wolności 22-latka, sprawcy m.in. bili pokrzywdzonego i grozili przy użyciu noża. Ostatecznie, pokrzywdzonemu udało się opuścić mieszkanie, a o całej sytuacji powiadomił policję – informuje „Fakt”, cytując podkom. Jaworską-Wojnicz.

Już w piątek, 2 stycznia, policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o znęcanie się nad 22-latkiem: 26-letnią kobietę oraz 28-letniego mężczyznę. Usłyszeli oni zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem oraz gróźb karalnych. Za takie przestępstwa grozi nawet do 25 lat więzienia.

Kolejne zatrzymanie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę (3/4 stycznia).

To 20-letnia kobieta, która również związana jest z tym zdarzeniem. Policjanci wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Kaliszu nadal pracują nad sprawą, w której zostało wszczęte śledztwo — przekazała rzeczniczka kaliskiej policji.