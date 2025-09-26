Klęska edukacji zdrowotnej. Masowa rezygnacja z zajęć w całej Polsce

Wprowadzona w szkołach edukacja zdrowotna, mająca promować zdrowy styl życia, spotyka się z masowym sprzeciwem rodziców.

Mimo zapowiedzi neutralności, rodzice masowo wypisują dzieci z zajęć, co skutkuje symboliczną frekwencją w wielu gminach.

Czy ten nowy przedmiot ma szansę na przetrwanie w polskim systemie edukacji?

Edukacja zdrowotna w szkołach

Nowy rząd zapowiadał reformę, która miała unowocześnić polskie szkoły i lepiej przygotować młodzież do dorosłego życia. Jednym z filarów tych zmian było wprowadzenie edukacji zdrowotnej - przedmiotu poświęconego profilaktyce, zdrowemu stylowi życia i bezpieczeństwu. Miał on zastąpić dotychczasowe zajęcia wychowania do życia w rodzinie i stać się przestrzenią do rozmów o zdrowiu fizycznym, psychicznym czy dojrzewaniu. Pierwsze dane pokazują jednak, że plan ten nie został przyjęty z entuzjazmem, bowiem rodzice w całym kraju masowo wypisują dzieci z nowych lekcji, a frekwencja w wielu gminach jest symboliczna.

Masowe wypisywanie dzieci z edukacji zdrowotnej

Do 25 września rodzice w całej Polsce mieli możliwość wypisania dzieci z edukacji zdrowotnej. Co ciekawe, decyzję taką podjął nawet sam Karol Nawrocki, nie posyłając swojego syna na owe zajęcia. Do podobnego kroku zachęcano również w niektórych kościołach. Nic więc dziwnego, że pierwsze dane pokazują, iż zainteresowanie przedmiotem jest znikome. Pisaliśmy już o rekordowo niskiej frekwencji z gminie Czarny Dunajec w Wielkopolsce - Edukacja zdrowotna nie przekonała rodziców. W tej gminie frekwencja sięga zaledwie 4 proc.. To jednak nieodosobniony przypadek.

Klęska edukacji zdrowotnej. Nikt nie chce chodzić na zajęcia

W ostatnim czasie odezwała się do nas czytelniczka, będąca nauczycielką w jednej ze szkół w Wielkopolsce. Zgodnie z jej relacją w placówce, w której pracuje, edukacja zdrowotna również nie cieszy się zainteresowaniem. Do 25 września w szkole pojawiło się mnóstwo rodziców w kwestii wypisania dziecka z zajęć.