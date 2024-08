i Autor: Archiwum Pięć nowych kierunków Ryanair z lotniska w Pyrzowicach. Będzie też więcej lotów

gorąc był nie do zniesienia

Koszmar w samolocie z Malty do Poznania! Pasażerowie mdleli, wezwano lekarza

To, co przeżyli pasażerowie lotu z Valetty do Poznania, trudno opisać słowami... Jak relacjonują, kilkukrotnie wchodzili do nagrzanego samolotu w oczekiwaniu na start, co doprowadziło do omdleń i złego samopoczucia. "Było gorąco, ludzie mdleli" - mówili dziennikarzom TVN24 zdruzgotani pasażerowie nieszczęsnego lotu. To jednak nie koniec nieprzyjemności, które ich spotkały...