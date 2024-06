Zbysław C. zabił przedszkolaka, ale do więzienia nigdy nie trafi! Decyzja biegłych jest jednoznaczna

Tragedia w woj. wielkopolskim. W Stęszewie pod Poznaniem odkryto zwłoki trzech osób. Zdarzenie miało miejsce w domu jednorodzinnym. Policja potwierdza ustalenia "Super Expressu". Na miejscu pracuje też prokurator. Z nieoficjalnych informacji wynika, że znalezione ciała to rodzice i ich dziecko.

O szczegółach tej tragedii poinformowała nas podinsp. Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. - Ok. godz. 16:40 policjanci ze Stęszewa zostali powiadomieni o znalezieniu trzech ciał w jednym z domów na terenie Stęszewa. Wstępne ustalenia wskazują na to, że doszło do zabójstwa 52-letniej kobiety oraz 54-letniego mężczyzny - przekazała policjantka i dodała, że ofiary były małżeństwem. - 29-letni syn pary (Bartosz W. - jak ustalił nasz reporter) popełnił samobójstwo. Ofiary miały rany cięte i kłute, narzędzie zbrodni znaleziono na miejscu - dodała Liszczyńska. Dom był zamknięty od wewnątrz. Policja informuje, że ciała znalazła córka małżeństwa oraz jej partner. Jak udało nam się ustalić, małżonkowie mieli na imię Marzena i Maciej. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora oraz lekarza medycyny sądowej.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych