Mały Antoś ma 8 miesięcy i szuka domu. „Chyba nie będzie trudno pokochać takiego słodziaka?”

Takie ogłoszenia kruszą najtwardsze serca. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie apelują o pomoc dla swojego małego podopiecznego.

- Mam na imię Antoś i skończyłem 8 miesięcy. Jestem bardzo ciekawy świata i właśnie zaczynam raczkować, by samodzielnie go poznawać. Jestem zdrowym, silnym i wesołym chłopcem. Oczywiście, czasami troszeczkę złoszczę się i głośno płaczę. Tak dzieje się, gdy chcę postawić na swoim. Nie grymaszę przy jedzeniu, apetyt mam świetny i dzięki temu ważę już 10 kilogramów - napisali pracownicy MOPR.

O co apelują tą charakterystyką miejscy urzędnicy? O nowy dom dla chłopczyka. - W tej chwili mieszkam z ciocią i wujkiem, którzy opiekują się mną i innymi dziećmi. Oddają nam swoje serce, siły i czas, ale teraz będę potrzebował więcej uwagi. Moja mama nie może się mną zająć. Dlatego potrzebuję domu – tak na dłużej, a może na stałe. Pragnę rodziny, która otoczy mnie miłością, w której nauczę się chodzić, biegać i mówić, która razem ze mną będzie odkrywała piękno tego świata - napisali przedstawiciele MOPR, dodając, że maluszek potrzebuje kogoś, kto ucałuje stłuczone kolano, gdy się przewróci i będzie ze nim, gdy zachoruje.

- Chcę mieć własny dom - tak na dłużej, a może na stałe. Chyba nie będzie trudno pokochać takiego słodziaka jak ja? - zakończyli wzruszające ogłoszenie.

Osoby, które chcą dać dom Antosiowi są proszone o kontakt: 505 747 862 lub drogą mailową: [email protected].

- Nie zostaniesz sam. Będziemy Ci pomagać cały czas - zapewniają urzędnicy. Rodziną zastępczą może zostać praktycznie każdy. Nie jest istotne czy jest to osoba samotna lub w związku małżeńskim, czy ma własne dzieci, czy nie. Ważne jest, żeby zobowiązać się do odpowiedniego sprawowania tej funkcji. To wymaga zaświadczenia lekarza o stanie zdrowia oraz opinii psychologa. Jak mówią przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem pieczy zastępczej - rodzic zastępczy to osoba, która ma w sobie miłość, odwagę i siłę, by zapewnić dom dzieciom, których rodzice nie są w stanie tego zrobić.