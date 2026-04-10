Mamusia położyła kask Nikodema na krzyżu. Nastolatek zginął, gdy wracał z grobu ojca

Ewa Ruszkiewicz
Konsultacja: eitor
2026-04-10 14:55

Nikodem S. z Ostrzeszowa na południu Wielkopolski zginął, gdy wracał na motorze z grobu swojego ojca. Teraz grób nastolatka utonął w białych kwiatach, a na krzyżu mama umieściła jego kask. Tymczasem, śledztwo w sprawie śmierci nastolatka nadal trwa. Prokuratura wciąż czeka na ważny dokument. Szczegóły w artykule.

Grób Nikodema utonął w kwiatach
Galeria zdjęć 11

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. 17-latek nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 30 marca, na drodze pomiędzy Ostrzeszowem a Kępnem, na południu Wielkopolski. 17-letni Nikodem jechał swoim motocyklem z cmentarza, na którym był razem z mamą i młodszym bratem. - Rodzina odwiedzała grób taty Nikodema, który zmarł rok temu z powodu ciężkiej, nowotworowej choroby - mówi "Super Expressowi" znajomy rodziny. Nikodem tego dnia miał jechać do domu na chwilę, bo razem z mamą i bratem zapomnieli czegoś zabrać ze sobą. Nikodem miał wrócić zaraz na cmentarz. Znajomi, którzy go znali mówią, że jeżdżąc na motorze, zawsze był rozsądnym kierowcą. - Nie popisywał się, nie szarżował - zapewniają. Niestety, mimo to na trasie doszło do nieszczęścia. Z drogi podporządkowanej prosto w Nikodema wyjechała swoim autem 59-letnia kobieta.

- Mieszkanka Ostrzeszowa, kierując samochodem marki Renault, w wyniku nieprawidłowego manewru włączania się do ruchu, doprowadziła do zdarzenia drogowego z jadącym prawidłowo motocyklistą - mówiła zaraz po wypadku Super Expressowi asp. sztab. Magdalena Hańdziuk. 17-letni Nikodem zginął na miejscu nie miał szans uciec ze śmiertelnej pułapki.

Śledztwo trwa, prokuratura czeka na ważny dokument

Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów. - Śledztwo toczy się w sprawie. Czekamy na opinię biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków - mówi dziennikarce "SE" Meler.

Pogrzeb chłopca odbył się 7 kwietnia, a grób nastolatka dosłownie utonął w kwiatach, co widać na załączonych zdjęciach. Teraz na cmentarzu wzrok przyciąga czarny motocyklowy kask, który bliscy umieścili na szczycie krzyża. - Ten kask to symbol jego miłości i pasji - mówią znajomi Nikodema. Na drewnianej tabliczce wygrawerowano też napis: „Lataj po niebieskich…

Rodzinie i bliskim chłopca składamy wyrazy współczucia. Do sprawy wypadku będziemy wracać w naszym serwisie! Policjanci apelują o ostrożność nie tylko na wielkopolskich drogach.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

