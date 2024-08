Poznań. Zabójstwo 58-latki na osiedlu Batorego

58-letnia mieszkanka osiedla Batorego w Poznaniu nie żyje. Jak informuje tamtejsza policja, kobieta została zabita, o co organy ścigania podejrzewają jej męża, który został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Ciało ofiary znaleziono w środę, 21 sierpnia, w godzinach porannych, w mieszkaniu należącym do obydwojga. W czwartek, 22 sierpnia, rozpoczęła się sekcja zwłok 58-latki, a później prokuratura ma przesłuchać mężczyznę, równolatka kobiety, któremu zostaną prawdopodobnie przedstawione zarzuty.

Jak przekazał w rozmowie z Super Expressem Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, śledczy poinformują o wszystkim po zakończeniu czynności w komunikacie dla mediów.

Co ciekawe, małżeństwo z Batorego uchodziło do tej pory za spokojnych ludzi.

- To małżeństwo w tym mieszkaniu mieszkało od wielu lat. Byli to bardzo spokojni ludzie, nigdy wcześniej nie było żadnych poważniejszych problemów i w tej chwili trudno jest powiedzieć, co się wydarzyło, że doszło do tej zbrodni. Nie znamy motywu działania tego mężczyzny - powiedział Radiu Poznań Andrzej Borowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.