Młody kierowca w potrzasku! Uderzył w ogrodzenie i trafił do szpitala

Młody kierowca wjechał w ogrodzenie i utknął w samochodzie

Policjanci z drogówki ustalają okoliczności zdarzenia drogowego, które miało miejsce w niedzielę (1 czerwca) w miejscowości Stary Sielec, wczesnym popołudniem, około godziny 13:30.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, "24-letni mieszkaniec gminy Jutrosin, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie". Młody kierowca został uwięziony w pojeździe. Pomóc musieli mu strażacy, którzy rozcięli auto i wydostali z pojazdu 24-latka.

Młody mężczyzna trafił do szpitala. Był trzeźwy w chwili zdarzenia, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia drogowego.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Źródło: KPP Rawicz