Policja w Koninie wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku w Mostkach, w którym zginął kierowca tira. Jak wynika ze wstępnych ustaleń mundurowych, mężczyzna jechał w piątek, 23 sierpnia, drogą wojewódzką nr 263, ale najechał na tył znajdującego się przed nim ciągnika rolniczego z opryskiwaczem. Samochód ciężarowy z naczepą przejechał następnie przez prywatną posesję i uderzył z dużą siłą w znajdujący się na niej piętrowy dom jednorodzinny.

56-latek prowadzący tira, obywatel Ukrainy, zginął na miejscu, natomiast kierujący ciągnikiem, również w wieku 56 lat, i 40-letni mieszkaniec budynku trafili z obrażeniami ciała do szpitala - ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dalsza część tekstu poniżej.

Dom poważnie zniszczony. Co mówi inspektorat nadzoru budowlanego?

Z uwagi na poważne zniszczenia domu jednorodzinnego na miejscu pojawiła się kontrola Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Koninie. Po oględzinach podjęto decyzję, że budynek zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania co najmniej na kilka dni.

- Po tym okresie zdecydujemy, czy mieszkańcy będą mogli wrócić do domu, czy będą musieli poczekać na jego odbudowę. To dlatego, że została zniszczona część budynku, a część przetrwała, ale nie wiadomo jeszcze, czy takie warunki są wystarczające, by ponownie w nim zamieszkać

- informuje PINB w Koninie.

Sprawą zajmuje się również prokuratura w Koninie, która nadzoruje postępowanie policji.