Nieprawdopodobne! Aż trzy główne wygrane w zdrapkach Lotto. Co za dzień! Nowi bogacze w Polsce

Poznań. Nauczyciel wykorzystywał uczniów do działalności komercyjnej?

Czy nauczyciel Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu prowadzi działalność komercyjną, do której angażuje swoich uczniów? Jak informuje "Głos Wielkopolski", tak twierdzi podająca się za pracownicę tej samej placówki kobieta, która napisała w tej sprawie zarówno do redakcji gazety, jak i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Autorka twierdzi w nim, że mężczyzna wykorzystywał do tego celu szkolny park maszynowy, z którego miał ponadto wynosić narzędzia i elektronarzędzia.

Na tym nie kończy się donos, bo nauczycielka twierdzi, że jej kolega "przysposobił sobie placówkę szkolną, warsztaty szkolne, mienie szkoły, uczniów i niektórych pedagogów w jednym tylko i wyłącznie celu: by realizować zlecenia komercyjne, zamówienia swoich klientów i by prowadzić w szkole firmę". Dalsza część tekstu poniżej.

Bandyci zniszczyli jedyne takie miejsce dla zwierząt na świecie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Do takich sygnałów podchodzę bardzo poważnie i szczegółowo. Analizuje wszystkie kwestie i rozważam każdy element. Została przeprowadzona całkowita analiza pracy wspomnianego nauczyciela, a pracuje on już w naszej szkole bardzo długo. Ma bardzo bogaty bagaż doświadczeń, wiedzy i praktyki, które przekazuje uczniom - powiedział w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" Krzysztof Kubiak, dyrektor ZSB nr 1 w Poznaniu.

Autorka listu zazdrosna o sukcesy pedagoga?

Przeprowadzona w szkole kontrola nie wykazała jakichkolwiek nieprawidłowości, choć w liście nauczycielki pojawiły się również inne zarzuty. Kobieta napisała, że rzekoma działalność pracownika placówki miała skutkować nie najlepszym przygotowaniem do egzaminów zawodowych jego uczniów, ale to również okazało się nieprawdą - mieli oni 100-procentową skuteczność, czyli wyższą niż pozostali nastolatkowie.

Sprawę domniemanych działań nauczyciela z Poznania nadal badają: tamtejsze kuratorium oświaty i urząd miasta, które poprosiły dyrektora ZSB nr 1 o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji. Ten zaprzecza wszelkim zarzutom, dodając, że na pedagoga nigdy wcześniej nie było jakichkolwiek skarg.

- Nie wiemy, kto wysyła te anonimy. Może sukcesy tego nauczyciela i to, jak szanują go uczniowie czy rodzice, są dla kogoś tak dotkliwe, że nie jest w stanie zrozumieć, że wszystko jest realizowane przez niego właściwie - zastanawia się dyrektor Kubiak, którego cytuje "Głos Wielkopolski".