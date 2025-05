Nie uwierzysz, kogo okradł w środku nocy. Nagranie trafiło do sieci. "Wstyd i żenada"

Zorganizowali "call center", by oszukiwać seniorów z Niemiec. Sześć osób zatrzymanych

Kradzież sprzętu do ratowania życia! Ratownicy pokazali nagranie. „Wstyd i żenada”

W weekend, 18 maja, około godz. w 1:20 w Skorzęcinie (woj. wielkopolskie) doszło do kradzieży sprzętu z motoambulansu. Na tiktokowym profilu @ratownictwomotocyklowe pojawiło się nagranie ukazujące wyjątkowo bezczelną kradzież. Tajemniczy mężczyzna postanowił wziąć sobie uchwyt do telefonu z motoambulansu. - Wstyd i żenada - oburzają się ratownicy. Ofiary kradzieży zawiadomiły już odpowiednie służby, pokazując też film ze zdarzenia.

- Nie wiemy, jaki proces myślowy towarzyszył głównemu bohaterowi tego filmu, który postanowił ukraść kawałek motocykla ratunkowego. Wiemy jednak, że to nie nitka z Całunu Turyńskiego i szczęścia panu nie przyniesie, a uchwyt do telefonu, który sobie pan przywłaszczył nie jest tak cenny, aby się pan na tym wzbogacił. Za to skutecznie utrudnił pan kolejny dzień pracy naszych ratowników, którzy musieli obyć się bez nawigacji - komentują zdarzenie ratownicy.

- Nie zachęcamy do hejtu, nagonki etc. Poniżej publikujemy fragment nagrania – twarz osoby została celowo zamazana. Zależy nam na dotarciu do świadków lub osób, które mogą rozpoznać sprawcę po ubraniu, sylwetce, sposobie poruszania się itp. Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości tej osoby lub był świadkiem zdarzenia, prosimy o kontakt prywatny - czytamy pod filmem, udostępnionym przez ratowników.

Źródło: @ratownictwomotocyklowe / o2.pl

Sonda Czy zostałeś/aś kiedyś okradziony/a? Tak Nie