Adrian Teliszewski
2025-08-11 16:21

28-letni st. sierż. Adam Zdrojewski zginął w wypadku kolejowo-drogowym w Szczytnikach Czerniejewskich. Młody funkcjonariusz służył w policji od trzech lat, a jego nagłe odejście to ogromna strata dla rodziny, przyjaciół i kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Msza pogrzebowa odbędzie się 16 sierpnia 2025 roku w Witkowie.

Nie żyje młody policjant. Wzruszające pożegnanie tragicznie zmarłego funkcjonariusza. Adam pomagał dobrym słowem i czynem

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie St. sierż. Adam Zdrojewski.
  • Tragiczna śmierć 28-letniego st. sierż. Adama Zdrojewskiego w wypadku kolejowo-drogowym w Szczytnikach Czerniejewskich.
  • Adam Zdrojewski służył w policji od trzech lat w Komisariacie Policji w Czerniejewie.
  • Msza pogrzebowa odbędzie się 16 sierpnia 2025 roku o godz. 11:00 na Cmentarzu Parafialnym w Witkowie.
  • Koledzy z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie wspominają go jako odważnego i koleżeńskiego funkcjonariusza.

Tragiczny wypadek odebrał życie młodemu policjantowi

W poniedziałek, 11 sierpnia 2025 roku w Szczytnikach Czerniejewskich doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął st. sierż. Adam Zdrojewski. Młody policjant służył w Komisariacie Policji w Czerniejewie i był ceniony za odwagę, optymizm i koleżeńskość.

- Z głębokim smutkiem, który przeszył nasze serca zawiadamiamy, że w dniu 11 sierpnia 2025 r. w wypadku kolejowo – drogowym w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie zginął tragicznie nasz 28-letni Kolega st. sierż. Adam Zdrojewski – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie.

Mundurowi poinformowali, że msza pogrzebowa za Adama Zdrojewskiego odbędzie się w sobotę, 16 sierpnia 2025 roku o godz. 11.00 na Cmentarzu parafialnym w Witkowie przy ul. Cmentarnej 8.

Pożegnanie tragicznie zmarłego policjanta. Wzruszające słowa

Adam Zdrojewski służył w policji od trzech lat. Jak podkreślają jego koledzy, mimo młodego wieku wykazał się odwagą i oddaniem służbie. Był zawsze uśmiechnięty, optymistyczny i gotowy do pomocy.

- Mimo młodego wieku pokazał funkcjonariuszom Policji, czym jest odwaga i służba. Jego uśmiech i optymizm pozostanie z nami na zawsze. Adam pomagał dobrym słowem i czynem. Zapamiętamy go jako koleżeńskiego, uczynnego, który nie czekał na znak tylko działał – wspominają zmarłego policjanta jego koledzy z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Jechali pod prąd "korytarzem życia". 6 kierowców namierzonych
