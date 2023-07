Ochroniarz zatrzymał złodzieja i umarł! Dramat w swarzędzkim markecie

Agnieszka Kotońska z "Googlebox" chwali się seksownym ciałem na Instagramie. Hejterzy ruszyli do ataku!

Do e-poznan.pl, zgłosił się czytelnik, który był świadkiem dziwnego zdarzenia. "Czy wiadomo, co się stało w Lidlu w Swarzędzu? Sklep zamknięty, człowiek leży przy kasach samoobsługowych. Widziałem przez szybę człowieka pod folią aluminiową, cały nakryty i siedzącego młodego na podłodze - napisał w wiadomości do redakcji.

Dziennikarze skontaktowali się z policją, która potwierdziła całe zdarzenie. Jak wyjaśnił rzecznik policji. do zdarzenia doszło około godziny 18. Jak mówił portalowi sierż. sztab. Łukasz Kędziora z biura prasowego wielkopolskiej policji, w sklepie doszło do kradzieży alkoholu. W sprawie interweniował pracownik ochrony. - 63-latek nagle zasłabł i zmarł. Okoliczności zdarzenia wciąż są wyjaśniane".

Złodziej trafił w ręce policji, która w sprawie zabezpieczyła także monitoring.

