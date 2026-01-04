Okradli mieszkanie starszej pani. Szuka ich policja

2026-01-04 8:31

Policja z Gniezna apeluje o pomoc w identyfikacji sprawców włamania do domu starszej pani. Do zdarzenia doszło na ul. Cierpięgi, a łupem złodziei padły odzież, artykuły spożywcze i przemysłowe. Straty oszacowano na 7 tysięcy złotych. Mundurowi opublikowali nagranie z monitoringu i liczą na pomoc mieszkańców w rozpoznaniu sprawców.

Złodzieje okradli dom seniorki. Policja prosi o pomoc w identyfikacji

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, do włamania doszło 8 grudnia 2025 roku około godziny 23:30 przy ul. Cierpięgi w Gnieźnie. Dwóch sprawców włamało się do domu starszej kobiety, kradnąc odzież, artykuły spożywcze i przemysłowe, powodując straty na kwotę 7 tysięcy złotych. Jeden ze sprawców miał plecak z odblaskami.

Policjanci publikują nagranie

Policja z Gniezna opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać sylwetki dwóch mężczyzn, podejrzewanych o związek z przestępstwem.

„Zdecydowaliśmy się je opublikować, bo wierzymy, że wśród Was może być ktoś, kto po stylu poruszania lub sylwetce rozpozna sprawców”

– apelują policjanci.

Rozpoznajesz sprawców? Skontaktuj się z policją!

Policja prosi o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn widocznych na nagraniu lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości.

Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt ze st. sierż. Robertem Bartoszczakiem pod numerem telefonu 47 77 21 280, adresem e-mail [email protected] lub z dyżurnym policji w Gnieźnie pod numerem telefonu 47 77 21 211. Można również skontaktować się z policją za pośrednictwem Messengera.

