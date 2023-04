On ogolił 14-letniej Kasi brwi, ona biła i poniżała. Zwyrodnialcy wszystko nagrywali

Ta historia wydarzyła się w lipcu 2022 roku. Nastolatka z Poznania została zwabiona w biały dzień pod market na jednym z dużych osiedli. Koleżanka Laura napisała do niej wiadomość na internetowym komunikatorze. Dziewczynki miały porozmawiać o zdarzeniu sprzed miesiąca, bo Kasia przez przypadek zepsuła elektronicznego papierosa, który nie należał do niej. To był początek piekła dziewczynki. 14-letnia Kasia została porwana sprzed sklepu przez grupę osób na czele z 39-letnią Pauliną K. i 17-letnim Allanem. Pozostała trójka to nieletni - córka Pauliny Laura oraz Marzena i Szymon. Oprawcy wciągnęli 14-latkę siłą do auta i odjechali z piskiem opon. Zabrali ją do Złotnik pod Poznaniem. Tam rozpoczął się horror!

Przeczytaj więcej o sprawie: Porwanie 14-latki z Poznania. Sprawcy ogolili ją na łyso i wykorzystali. Szczegóły mrożą krew w żyłach

Porwanie 14-letniej Kasi z Poznania. Zgwałcili i ją i brutalnie poniżyli

Oprawcy Kasi dali jej alkohol i kazali wypić. Oblali ją sokiem i piwem i powiedzieli, że jeśli nie zrobi tego, co chcą, to ją zabiją. Dziewczyna została zgwałcona i ciągnięta nago po piasku i kamieniach. Przypalano ją papierosami, bito i ogolono jej brwi oraz część włosów na głowie. Zwyrodnialcy wszystko zagrywali telefonami komórkowymi i robili zdjęcia.

Na szczęście o porwaniu nastolatki dowiedzieli się bliscy Kasi i zawiadomili policję. Gdyby nie szybka akcja funkcjonariuszy, nie wiadomo jak by się to mogło skończyć. Paulina K., matka Laury, najstarsza osoba w całej grupie, chciała się zemścić na nastolatce także za to, że ta w obelżywy sposób ją nazwała. Jej 13-letnia córka Laura była bliską koleżanką Kasi. - Kasia nigdy nic złego o Laurze nie opowiadała - mówił "Super Expressowi" brat Kasi. - One się ze sobą przyjaźniły - dodawał. Kasia i Laura nocowały u siebie, jeździły razem na wycieczki i wszystkim wydało się, że nic złego jej spotkać nie może od ludzi, którym zaufała. Jak bardzo się zawiodła, pokazało życie. - To niewyobrażalne, że spotkało ją coś takiego właśnie z ich rąk - mówił brat Kasi.

Brali udział w porwaniu i upokorzeniu 14-latki z Poznania. Co dalej z nastolatkami?

Paulina K. i Allan trafili do aresztu. W ich sprawie akt oskarżenia trafił już do sądu. Wiadomo, że w chwili popełniania przestępstwa byli pod wpływem środków odurzających - dopalaczy. Tymczasem, w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w Wydziale dla Nieletnich, za zamkniętymi drzwiami toczyła się sprawa najmłodszych ze sprawców, którzy trafili do schroniska, które pełni funkcję aresztu dla nieletnich. Laura została z niego zwolniona, bo jej udział w zdarzeniu był znikomy. 8 maja sąd dla nieletnich zdecyduje natomiast o dalszych losach Szymona i Marzeny. Grozi im zakład poprawczy.

Pod tekstem zamieszczamy galerię, związaną z tematem horroru pod Poznaniem. Tak wyglądało doprowadzenie do prokuratury najstarszej z oprawców i Allana!

Sonda Czy wszyscy oprawcy Kasi powinni trafić za kratki? Tak Nie Nie mam zdania